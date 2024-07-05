الصين تسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الزوار الأجانب خلال النصف الأول

المصدر: وام

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أعلنت إدارة الهجرة الوطنية الصينية، عن زيادة كبيرة في أعداد الأجانب الوافدين إلى الصين خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة، أن عدد الأجانب الذين دخلوا الصين عبر مختلف المنافذ بلغ 14.635 مليون شخص، بزيادة قدرها 152.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافوا أن 8.542 مليون شخص دخلوا البلاد بدون تأشيرة، ما يمثل 52 في المائة من إجمالي الوافدين، بارتفاع نسبته 190.1 في المائة على أساس سنوي.

وتتوقع الإدارة استمرار ارتفاع وتيرة قدوم الأجانب إلى الصين خلال النصف الثاني من العام، مما يؤشر على تعافٍ قوي في حركة السفر الدولية إلى البلاد.

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