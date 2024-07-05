طيران الإمارات: ذروة سفر جديدة في دبي غداً

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت طيران الإمارات عن ذروة كبيرة في معدلات حركة السفر بدبي تبدأ غداً، مع مغادرة العديد من العائلات لقضاء العطلة الصيفية.

وحثّت الناقلة عملاءها لمراعاة المواعيد الرئيسية للرحلة. ولتجنب التأخير، دعت طيران الإمارات عملاءها بمراعاة تواجدهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

وأكدت طيران الإمارات جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تصاعد معدلات حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف في مطار دبي الدولي، وأوضحت أن يومي السبت 15 يونيو الماضي وغداً السبت هما الأكثر كثافة في حركة المسافرين في المطار خلال هذا الصيف. وأكدت ضرورة تخصيص عملائها وقتاً إضافياً خلال التخطيط لرحلتهم لمراعاة المواعيد الرئيسية للرحلة.

وذلك لضمان تجربة سفر سلسة، نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، وأشارت التقديرات إلى أن أعداد مسافري طيران الإمارات عبر المطار ستكون بحدود 2.6 مليون مسافر في شهر. وأكدت الناقلة توفر وسائل متعددة لإنجاز إجراءات السفر، تشمل:

- إنجاز إجراءات السفر من المنزل حيث يمكن للمسافرين اختيار إنجاز إجراءات السفر في المنزل في دبي والشارقة. ويتولى الموظفون إنجاز إجراءات السفر في منزل العميل أو في الفندق أو المكتب، ونقل الأمتعة إلى المطار. ويمكن للمسافرين حجز هذه الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من الرحلة، علماً بأن خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل مجانية لمسافري الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية لبرنامج سكاي ووردز طيران الإمارات.

- استخدام التطبيق أو الموقع الإلكتروني - تدعو طيران الإمارات عملاءها لتنزيل تطبيق طيران الإمارات للحصول على تفاصيل الرحلة وإدارة الحجز وتعديله، وتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة بصيغة رقمية لمعظم الوجهات، والحصول على إشعارات حول حالة الرحلة، والاطلاع على قوائم الطعام على الرحلة.

وطلب الوجبة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق للأفلام والتخطيط لها للمشاهدة عبر نظام الترفيه الجوي ice. ويمكن للعملاء أيضاً تسجيل الوصول عبر الموقع Emirates.com. ويتاح للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

- تسليم الأمتعة مبكراً - يمكن لعملاء طيران الإمارات تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر دون أي رسوم، حيث يستمتع المغادرون من دبي بإمكانية تسجيل الوصول مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد المغادرة، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى منطقة مراقبة الجوازات في المطار.

ويمكن إنجاز إجراءات السفر مسبقاً في مركز دبي المالي العالمي وفي عجمان. كذلك يمكن للمسافرين الذين يرغبون في توفير مزيد من الوقت، طلب خدمة التسوق على الطائرة مسبقاً عبر EmiratesRED.com والتمتع بشراء منتجات السوق الحرة الحصرية، والتي يتم تسليمها لهم بعد ذلك في مقاعدهم في الأجواء.

العائلات

وبالنسبة للعائلات، تمنحهم الناقلة أولوية الصعود إلى الطائرة وتقدم آيس كريم مجانياً لجميع أفراد العائلة حتى 28 يوليو. وهناك عربات مجانية للأطفال وكذلك عربات مطار دبي والتي تسمى أيضاً تاكسي دبي، وهي متاحة لجميع العملاء مجاناً، مع الأولوية لكبار السن والعائلات التي لديها أطفال وأصحاب الهمم. وهناك كذلك مناطق ألعاب للأطفال.

وللمسافرين الصغار دون مرافق تقدم طيران الإمارات خدمات متكاملة لرعاية الأطفال القصر المسافرين وحدهم من دون مرافق (الذين تتراوح أعمارهم بين 5 ـ 11 سنة).

حيث يرافقهم أفراد من الخدمات الأرضية والجوية في كل خطوة من رحلتهم. وبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات الخفية، تحرص طيران الإمارات على توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات مقدماً، بحيث يمكن للعائلات التخطيط والتدرب والاطمئنان على تمتعهم بتجربة سفر سلسة. وتُقدّم الناقلة وجبات الأطفال على كافة رحلات طيران الإمارات، في جميع الدرجات، كما تتوفر وسائل راحة للرضع وأسرّة للأطفال.

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