ارتفاع الطلب على السفر الجوي 10.7% خلال مايو

المصدر: وام

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، اليوم، عن أحدث بيانات قطاع السفر والشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر مايو 2024، حيث سجل إجمالي الطلب على السفر “ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر” ارتفاعاً بنسبة 10.7 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة الإجمالية “التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع” بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي.

واستقر عامل الحمولة في شهر مايو عند 83.4 في المائة “بزيادة بواقع 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي”، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لهذه الفترة من العام.

وارتفع الطلب العالمي على السفر بواقع 14.6 في المائة مقارنةً بشهر مايو لعام 2023، بينما ازدادت السعة بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي، مع تحسّن عامل الحمولة وصولاً إلى 82.8 في المائة “ بنسبة زيادة بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023”.

وارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 4.7 في المائة مقارنةً بشهر مايو 2023، وازدادت السعة بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 84.5 في المائة “بنسبة زيادة بواقع 3.8 نقاط مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023”.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ‘إياتا‘: "لا نلمس وجود أي مؤشرات على انحسار الاتجاه التصاعدي للسفر، لا سيما وأنّ مبيعات تذاكر السفر في بداية موسم الذروة حققت ارتفاعاً بواقع 6 في المائة خلال شهر مايو".

وسجلت جميع المناطق نمواً قوياً في أسواق السفر الجوي العالمية في مايو 2024 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.. فيما ارتفع عامل الحمولة في جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية.

وحافظت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ على موقعها في الصدارة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي في الطلب على السفر، فيما ارتفعت السعة بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 81.6 في المائة “ مرتفعاً بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو 2023”.

ويحافظ هذا الأداء على مكانة شركات الطيران الآسيوية باعتبارها المساهم الأكبر في النمو على مستوى القطاع خلال شهر مايو، مستأثرة بنسبة 42 في المائة من الزيادة على أساس سنوي.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 84.7 في المائة “مسجلاً ارتفاعاً بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023”.

فيما سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في الطلب على السفر.. وارتفعت السعة بنسبة 9.0 في المائة على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة بواقع 0.5 نقطة مئوية إلى 80.7 في المائة مقارنةً بشهر مايو 2023.

وسجّلت الرحلات الآسيوية المتجهة نحو الشرق الأوسط أداء قوياً متفرداً، مسجلة زيادة بواقع 32 في المائة عن مستوياتها في عام 2019.

وحققت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي في الطلب على السفر.. فيما ارتفعت السعة بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 84 في المائة.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 15.9 في المائة على أساس سنوي في الطلب على السفر، بينما ارتفعت السعة بنسبة 14.3في المائة على أساس سنوي، وازداد عامل الحمولة إلى 85.1 في المائة “ ليسجل ارتفاعاً بواقع 1.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023”، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي، وازداد عامل الحمولة إلى 72.3 في المائة.

كما ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الشحن الجوي، والذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 14.7 في المائة مقارنةً بمستويات شهر مايو 2023 “15.5 في المائة بالنسبة للعمليات العالمية”، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد نمواً من خانتين على أساس سنوي.

وارتفعت السعة، والتي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 6.7 في المائة مقارنة بشهر مايو 2023 “ 10.2 في المائة بالنسبة للعمليات العالمية” .

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