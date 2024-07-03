22.4 مليون مسافر عبر المنافذ الجوية لإمارة أبوظبي خلال 2023

المصدر: وام

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بلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي نحو 22.4 مليون مسافر خلال العام 2023.

وكشفت بيانات "أبوظبي للمطارات" الصادرة اليوم ضمن تقرير مركز إحصاء- أبوظبي حول "إحصاءات النقل الرئيسية لعام 2023" أن عدد القادمين عبر المنافذ الجوية للإمارة بلغ أكثر من 11.1 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين 11.3 مليون مسافر في الفترة ذاتها.

ووفقا للتقرير فقد تصدرت شبه القارة الهندية قائمة القادمين عبر المنافذ الجوية للإمارة حسب منطقة الانطلاق بنحو 3.2 مليون مسافر بنهاية عام 2023، تليها غرب أوروبا بـ 1.9 مليون مسافر، و1.7 مليون مسافر من آسيا، فيما بلغ عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.6 مليون مسافر، و822 ألفا و777 مسافرا من شرق آسيا.

وتصدرت شبه القارة الهندية أيضا أعداد المغادرين من المنافذ الجوية للإمارة خلال العام الماضي بنحو 3.5 مليون مسافر، تليها أمريكا الجنوبية بـ 1.9 مليون مسافر، و1.7 مليون مسافر من آسيا و 1.6 من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغ عدد القادمين إلى مطار العين الدولي في 2023 نحو 51 ألفا و67 مسافرا، فيما بلغ عدد المغادرين للمطار 43 ألفا و945 مغادرا، فيما بلغ عدد العابرين منه 1763 وبمطار في مطار العين وبمطار أبوظبي الدولي 1011مسافرا.

وأوضحت شركة أبوظبي للمطارات أن البيانات الصادرة في التقرير تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص.

وحول حركة الطائرات عبر المنافذ الجوية للإمارة خلال 2023 كشف التقرير عن نمو حركة الطائرات بنسبة 27.8% مقارنة برحلات عام 2022، حيث بلغ عدد رحلات الطائرات 141 ألفا و225 رحلة في عام 2023 في مطار أبوظبي الدولي مقارنة بـ 110 آلاف و536 رحلة في 2022، فيما سجل مطار العين الدولي 8409 رحلات في العام الماضي و7598 رحلة في عام 2022.

وفي إطار حركة وكميات البضائع المشحونة حسب المطار في الإمارة فقد تم توريد 319 ألفا و993 طنا من البضائع خلال العام الماضي معظمها إلى آسيا بـ 138 ألفا و187 طنا، فيما تم تصدير 238 ألفا و644 طنا في الفترة ذاتها بصدارة غرب أوروبا بـ 98 ألفا و89 طنا.. في حين صدر مطار العين الدولي 1263 طنا من البضائع، وورد إليه 501 طن في عام 2023.

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