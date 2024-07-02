فلاي دبي تدشن رحلاتها الى إسلام أباد ولاهور

المصدر: البيان

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دشنت فلاي دبي اليوم رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي إسلام أباد ولاهور في باكستان.

وهبطت الرحلتين الافتتاحيتين في مطاري إسلام أباد الدولي وعلامة إقبال الدولي في لاهور حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية وكان في استقبال الرحلتين كبار المسؤولين من كلا المطارين ومع إضافة إسلام أباد ولاهور لتوفر الناقلة رحلات أكثر مرونة بين الإمارات وباكستان.

وتعليقاً على بدء العمليات، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة و دول مجلس التعاون الخليجي و أفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "في فلاي دبي، نستشرف دوماً الفرص لتوفير خدمات عالية لعملائنا مع المزيد من خيارات السفر ونحن سعداء ببدء رحلاتنا اليومية إلى إسلام أباد ولاهور وتوفير خيارات سفر متنوعة لمسافرينا بين الإمارات وباكستان."

تشمل شبكة فلاي دبي في باكستان فيصل أباد، إسلام أباد، كراتشي، لاهور، ملتان، كويتا وسيالكوت.

نمت شبكة فلاي دبي لتصل الى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث مكون من 88 طائرة من طراز بوينغ 737.

تفاصيل الرحلات للوجهتين

سيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي ​ إلى مطار إسلام أباد الدولي ومطارعلامة إقبال الدولي في لاهور. ​

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى إسلام أباد من 5,500 درهم و أسعار الدرجة السياحية من 1,300 درهم. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من إسلام أباد إلى دبي من 400,000 روبية باكستانية وأسعار الدرجة السياحية من 120,000 روبية باكستانية.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى لاهور من 5,500 درهم و أسعار الدرجة السياحية من 1,200 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من لاهور إلى دبي من 400,000 روبية باكستانية وأسعار الدرجة السياحية من 120,000 روبية باكستانية.

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