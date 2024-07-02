تعيين أحمد الجلاف عضواً بتنفيذية المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية «كانسو» تعيين أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، الذي اختتمت أعماله في مدينة باكو، بأذربيجان، مؤخراً.

وتتشكل اللجنة التنفيذية للمنظمة من 12 من الرؤساء التنفيذيين العالميين والقادة المؤثرين في صناعة الطيران. وتتحمل هذه اللجنة مسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمهمة للمنظمة، والموافقة على السياسات والموازنة العامة، وكذلك تعيين المدير العام للمنظمة.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن اختيار الكفاءات والكوادر الإماراتية في مناصب رفيعة المستوى بمنظمات الطيران الدولية والإقليمية هو شهادة ثقة نعتز بها في قطاع الطيران المدني بدولة الإمارات، ومؤشر على قوة وتنافسية القطاع وامتلاكه الكوادر القيادية والخبرات والمهارات المتخصصة. وتابع السويدي أن اختيار أحمد الجلاف ليكون عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية يؤكد الدور المحوري والمؤثر لدولة الإمارات في تطوير وصياغة السياسات والإجراءات المنظمة لقطاع الطيران على المستوى الدولي.

ومن جانبه، أكد أحمد الجلاف أن تواجده في هذا المنصب الدولي سيخدم رؤية وتوجهات الدولة القائمة على تعزيز أطر التعاون الدولي وضمان تجانس وتواؤم الاستراتيجيات المحلية والإقليمية مع الخطة العالمية للملاحة الجوية، وتسريع المشاريع ذات الأولوية لتحقيق أفضل الخدمات لمستخدمي الأجواء وضمان سلامة وأمن حركة الطيران المدني الدولي.

ويرأس أحمد الجلاف كذلك لجنة الملاحة الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة إيكاو الشرق الأوسط للملاحة الجوية. وخلال مسيرته المهنية المتميزة، حصد الجلاف العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل مدير تنفيذي للطيران لعام 2018.

وتعمل المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية «كانسو» كممثل عالمي لصناعة إدارة الحركة الجوية، حيث تغطي أكثر من 90% من الحركة الجوية العالمية، وتجمع أكثر من 180 مقدماً لخدمات الملاحة الجوية ومورداً صناعياً لتعزيز خدمات الملاحة الجوية الآمنة والفعالة على مستوى العالم.

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