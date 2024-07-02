أحمد بن سعيد يستقبل حرم الرئيس الفلبيني

المصدر: دبي- البيان

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ليزا أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «سعدت باستقبال السيدة ليزا أرانيتا ماركوس، السيدة الأولى لجمهورية الفلبين، في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات»، مضيفاً سموه: «إن رحلة طيران الإمارات الافتتاحية انطلقت إلى الفلبين في عام 1990، وعلى مدار أكثر من 30 عاماً، نفخر بقدرتنا على ربط عملائنا بهذه المنطقة الرائعة من العالم».

شراكة

وقال: «يضم فريقنا أكثر من 5400 موظف فلبيني، يسهمون بدور محوري في تعزيز مسيرة نجاحنا. وتجسّد زيارة السيدة أرانيتا ماركوس احتفالنا بالشراكة القائمة بين كلتا الدولتين، والتزامنا الراسخ بتعزيز الاتصال والتبادل الثقافي. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا بشكل أكبر، والمساهمة في مسيرة النمو والازدهار المستمرة لكل من الفلبين ودولة الإمارات».

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