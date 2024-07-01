مطار دبي يواصل الصدارة العالمية في حجم السعة المقعدية خلال يوليو

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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واصل مطار دبي الاحتفاظ بالصدارة العالمية في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في شهر يوليو الجاري، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت بيانات المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر الجاري مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول في يوليو العام الماضي بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الامارات وفلاي دبي.

وبحسب التقرير الشهري للمؤسسة حل مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي في المركز الثالث مسجلال3.63 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار سول في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، وجاء مطار سنغافورة في المركز السادس مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول 3.4 ملايين مقعد.

أما من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات "الدولية والمحلية" معاً، فقد أظهر التقرير أن مطار دبي الدولي حل في المركز الثاني عالميا بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأمريكي الذي سجل 5.6 ملايين مقعد مجدول خلال يوليو الجاري، فيما سجل مطار "دالاس فورت ورث الدولي" 4.79 ملايين مقعد ليأتي في المركز الثالث بعد مطارات دبي، تلاه مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية.

ويتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية كمركز عالمي للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. تُتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، مما يُعزز مكانتها كمركز للأعمال والتجارة والسياحة

وتتوقع مطارات دبي مواصلة تسجيل أرقام قياسية خلال العام الجاري والاعوام المقبلة ليصل اجمالي عدد المسافرين مع نهاية العام الى نحو 91.4 مليون مسافر، ونحو 100 مليون مسافر بحلول 2027.

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