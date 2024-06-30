انطلاق خدمة الرحلات البحرية التجارية بين دبي وكوتشي الهندية قريباً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن وزير التعاون والموانئ في ولاية كيرالا الهندية، فينوان فاسافان، عن انطلاق خدمة الرحلات البحرية التجارية بين دبي ومدينة كوتشي الهندية قريباً.

ونقلت تقارير صحفية هندية عن وزير التعاون والموانئ في ولاية كيرالا تأكيده أن الإجراءات اللازمة لانطلاق خدمة الرحلات البحرية التجارية جارية على قدم وساق، حيث تم اختيار وكالتين لهذا الغرض.

وقال الوزير في حديثه بعد تدشين الحاوية الأولى التي تحمل 12 طناً من المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة التابعة لإدارة التعاون والتي سيتم تصديرها إلى أمريكا في محطة فالاربادام للحاويات، لأنه سيتم تخصيص مبلغ 1.4 مليون دولار لهذا المشروع في مرحلته الأولى.

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ على تكليف ميناء فيزينجام بأسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تبدأ التجربة التشغيلية للميناء قريباً، كما تم تسليم 32 رافعة من الصين واكتمل العمل على أرصفة الحاويات وكاسرات الأمواج، مضيفاً أن أعمال بناء الطريق الالتفافي في مراحله النهائية.

وشهدت العلاقات الإماراتية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات عميقة الجذور. وتتخذ العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم أوجهاً متعددة وشاملة، فيما تسهم العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بين البلدين في زيادة تعميق هذه الروابط.

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