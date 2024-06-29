طيران الإمارات: تأجيل تشغيل طائرة A350 لتأخر التسليمات

المصدر: دبي ـ البيان

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قال متحدث باسم «طيران الإمارات» إنه سيتم تأجيل خطط الناقلة المتعلقة بأول مجموعة من الوجهات التي ستخدمها طائرات «إيرباص A350» الجديدة، وذلك بسبب التأخير في استلام الطائرات، ويتضمن ذلك خطط نشر الطائرة الجديدة إلى البحرين والكويت ومسقط ومومباي وأحمد أباد وليون وبولونيا، مؤكداً أنه لا توجد أي تغييرات على تردد الرحلات إلى هذه الوجهات، ولكن سيكون التغيير فقط في طراز الطائرة التي تخدم هذا الخط.

وقال المتحدث: تؤكد «طيران الإمارات» على التزامها الراسخ بتشغيل طائراتها الجديدة من طراز «إيرباص A350» في أقرب وقت ممكن لتزويد عملائنا بأحدث تجارب المقصورة المميزة، ومواصلة خطط توسيع نطاق أسطولنا وشبكة وجهاتنا، وسوف نتواصل مع العملاء المتأثرين بالتغييرات المتعلقة بطرازات الطائرات ومنحهم خيارات سفر بديلة.

وأضاف: «بمجرد البدء في استلام طائراتنا الجديدة من طراز «إيرباص A350»، سنسعى إلى تسريع عملية دخولها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن، وسنكثف جهودنا للحد من تأثير هذا التأخير. ومن المقرر أن تبدأ أول خدمة لطائرة A350 مع استئناف رحلاتنا إدنبره اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً، على أن يكون الجدول المعدل للوجهات التي ستخدمها طائرة A350 كما يلي:

- البحرين: عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 839/840» اعتباراً من 15 نوفمبر. وسيتم تشغيل الرحلة اليومية الثانية إلى البحرين «ئي كيه 837/ 838» اعتباراً من 1 يناير 2025.

- الكويت: عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 853/854» اعتباراً من 15 نوفمبر.

- مسقط: عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 866/867» اعتباراً من 1 مارس 2025.

- مومباي: عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 502/503» اعتباراً من 1 يناير 2025.

- أحمد آباد: عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 538/539» اعتباراً من 1 يناير 2025.

- كولومبو: عبر الرحلة «ئي كيه 654/655» اعتباراً من 2 يناير 2025 بست رحلات أسبوعياً.

- ليون: اعتباراً من 1 مارس 2025.

- بولونيا: اعتباراً من 1 يناير 2025.

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