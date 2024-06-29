شركة طيران كندية تلغي 150 رحلة بعد إضراب مهندسي الصيانة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي



ذكرت شركة ويست جت الكندية للطيران في بيان أنها ألغت، 150 رحلة، مبدئيا، اليوم السبت، بعد إضراب مهندسي صيانة الطائرات وموظفي العمليات الأخرى.

وأثرت عمليات الإلغاء على حوالي 20 ألف زائر، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

وكانت شركة الطيران قد حذرت، سابقا من "اضطرابات شديدة في السفر".

وقال رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذي ديدريك بن: إن الإضراب سيؤدي إلى حدوث أضرار وزيادة تكاليف العمل.

وتسعى شركة الطيران، بكل السبل الممكنة لتقليص الاضطرابات، بما في ذلك المطالبة بتدخل فوري من وزير العمل ومجلس العلاقات الصناعية الكندية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز