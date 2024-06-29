مطار الشارقة و«العربية للطيران» يدشنان أولى الرحلات المباشرة إلى مطار أثينا

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران عن انضمام العاصمة اليونانية أثينا إلى أحدث وجهات السفر المباشرة للمسافرين عبر مطار الشارقة، حيث تم تدشين أولى هذه الرحلات الجوية خلال الأسبوع الجاري من الشارقة إلى مطار أثينا الدولي. وسيتيح الخط الجديد لعشاق السفر والسياحة 4 رحلات سيتم تسييرها أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد مع خطة لإضافة عدد الرحلات مستقبلاً.

وشهد تدشين الرحلة الافتتاحية علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وأنطونيس أليكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى دولة الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين في هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران.

وقال علي سالم المدفع: «يمثل إطلاق الخط الجوي الجديد إلى اليونان إضافة مهمة ضمن خطة التطوير والتوسع المدروس لمطار الشارقة من خلال إتاحة المزيد من الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين وتنويع الخيارات أمامهم، وبما يواكب تنامي الطلب في قطاعي السفر والشحن بين الإمارات وجمهورية اليونان، كما أنه ينسجم مع قوة وتنوع العلاقات المتبادلة بين البلدين».

وأشار علي سالم المدفع، إلى أن الشارقة تتميز بمنظومة فريدة من الوجهات السياحية والترفيهية والطبيعية المختلفة، ما يشكل مقومات رئيسية لجذب السياح من اليونان لزيارة معالمها المختلفة، إلى جانب وجود فرص مثلى للاستثمار، وإطلاق الأعمال والأنشطة بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن مطار الشارقة يرتبط بعدد 26 شركة طيران دولية للمسافرين من أكثر من 100 وجهة في 63 دولة.

وقال عادل العلي: «تمثل أثينا أحدث إضافة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في دول الاتحاد الأوروبي من الشارقة، لتنضم إلى كراكوف في بولندا وميلانو في إيطاليا، وتتيح الرحلات الجديدة لعملائنا في دولة الإمارات وخارجها المزيد من الفرص لاستكشاف اليونان من خلال خدماتنا المميزة والقائمة على مبدأ القيمة المضافة، ويؤكد إطلاقنا الرحلات المباشرة إلى أثينا التزامنا بتزويد مسافرينا بخيارات جديدة وسلسة وبأسعار معقولة».

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