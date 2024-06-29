«دناتا» تفوز بعقد مع الخطوط الهندية في مطار زيوريخ

المصدر: دبي - البيان

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فازت دناتا، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، بعقد متعدد السنوات مع الخطوط الجوية الهندية في مطار زيوريخ في سويسرا، تزامناً مع عودة الناقل الوطني الهندي إلى المدينة للمرة الأولى منذ 27 سنة.

وبموجب الشراكة، ستتولى دناتا توفير خدمات الركاب والمطار والأمتعة للناقلة التي تشغّل 4 رحلات أسبوعية بين زيوريخ ودلهي بطائرة بوينج 787-8. وسيسهم فريق دناتا المتخصص في توفير تجربة سفر متميزة لأكثر من 50 ألف مسافر على متن رحلات الخطوط الجوية الهندية التي تزيد على 200 رحلة سنوياً.

وقال ويلي روف، مدير عام دناتا في سويسرا: «يسعدنا أن نرحب بعودة الخطوط الجوية الهندية إلى زيوريخ ونشكرهم على ثقتهم في خدمات دناتا، ونتطلع إلى العمل مع الفريق المحلي للناقلة لضمان تشغيل الرحلات بسلاسة وفي الوقت المحدد، ومنح العملاء أفضل التجارب من فئتها في المطار».

وتعمل دناتا حالياً في سويسرا في مطاري زيورخ وجنيف، حيث توفر مجموعة من خدمات المناولة الأرضية والشحن لأكثر من 30 شركة طيران ويعمل بها 1100 موظف. وفي السنة المالية 2023-2024، تعامل فريق دناتا مع أكثر من 12 ألف رحلة وساعد أكثر من مليوني مسافر ونقل أكثر من 46 ألف طن من البضائع في مطار زيوريخ.

وتأسست دناتا عام 1959، ورسخت مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، وتقدم خدمات عالية الجودة وآمنة للمناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2023/ 2024، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 778 ألف رحلة طيران، و2.9 مليون طن من البضائع، وحملت 123 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 2.4 مليار دولار.

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