الاتحاد للطيران تبدأ تسيير رحلاتها المباشرة إلى جزيرة بالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وصلت رحلة الاتحاد للطيران لأول مرة إلى دينباسار في بالي، أمس، لتطلق خدماتها المنتظمة بين أبوظبي والوجهة السياحية الإندونيسية.

وتم الاحتفال بالرحلة الافتتاحية في مطار زايد الدولي قبل الإقلاع مساء الثلاثاء. وعند الوصول إلى دينباسار، تم استقبال الرحلة بالتحية التقليدية وخراطيم المياه، ولوح قائدا الطائرة بعلم دولة الإمارات والعلم الإندونيسي من قمرة القيادة.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات: فخورون بأننا في رحلتنا الافتتاحية إلى بالي نقلنا رحلة كاملة من حيث عدد الركاب. ونحن متحمسون بإضافة بالي إلى شبكة وجهاتنا المتنامية والتي تنطلق مباشرة من أبوظبي. وتعد بذلك وجهتنا الثانية في اندونيسيا، بعد العاصمة جاكرتا.

وسيتم تشغيل الخدمة الجديدة أربع مرات في الأسبوع على طائرات من طراز بوينج 787-9 دريملانر الحديثة والتي تتميز بمقصورات استوديو الأعمال ومقاعد الدرجة السياحية الذكية. وتحتوي الطائرة على 28 مقعداً في درجة الأعمال و262 مقعداً على الدرجة السياحية، وتتميز بنظام الترفية E-Box، بالإضافة إلى خاصية طاقة شحن في المقعد وخدمة الاتصال عبر الإنترنت على متن الرحلة.

تقدم جزيرة بالي الكثير لمحبي المغامرات وللباحثين عن المشاهد الثقافية والاجتماعية النابضة بالحياة. ولقضاء عطلة رائعة، يمكن للزوار الاستمتاع بالشواطئ الجميلة والانغماس في وجهة راكبي الأمواج أو التوجه إلى داخل الجزيرة لزيارة حقول الأرز والتمتع بالمناظر الطبيعية الخضراء الخصبة في ولاية أوبود. ويمكن للضيوف الذين يسافرون إلى بالي عبر أبوظبي، حجز تذاكرهم عبر الموقع etihad.com واختيار إضافة إقامة فندقية مجانية مع برنامج التوقف في أبوظبي.

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