«صيف دبي» تنطلق الجمعة في دورتها الأكبر بتجارب متميزة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق «مفاجآت صيف دبي»، الجمعة المقبل، مدشنة فعاليات الدورة الـ 27 الأكبر والأكثر تشويقاً في تاريخها، مع 65 يوماً من التجارب الترفيهية والعروض التسويقية الاستثنائية، وباقة من السحوبات والجوائز الرائعة، وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق ومناطق الجذب السياحي.

ويقدم موسم الصيف، الكثير من المفاجآت الجديدة لسكان المدينة وزوارها من العائلات والأصدقاء . وتقدم تنزيلات موسم الصيف، عروضاً ترويجية متميزة على أفضل العلامات التجارية. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض ترويجية رائعة لفترة محدودة وأسعار مذهلة طوال الصيف على جميع المنتجات والعلامات التجارية المفضلة، بما في ذلك الأزياء والتجميل والإلكترونيات.

ويشمل جدول فعاليات صيف دبي لهذا العام، تجارب لا يمكن تفويتها في مراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية والمعالم السياحية، إضافة إلى فعاليات فنية يقدمها عدد من أبرز النجوم، وعروض الترفيه الحي، ومأكولات شهية متنوعة، وموسم جديد رائع من عالم مدهش احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاقه. وسيحظى المتسوقون بالعديد من فرص الفوز بجوائز ضخمة في السحوبات والمسابقات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز