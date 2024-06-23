إلغاء عدة رحلات في مطار مانشستر جراء انقطاع في التيار الكهربائي

المصدر: أ ف ب

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أعلن مطار مانشستر في شمال إنجلترا صباح الأحد أنه يواجه اضطرابات شديدة دفعته إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة من محطتين، بعد انقطاع في التيار الكهربائي.

وذكر المطار، وهو ثالث مطار في المملكة المتحدة من حيث عدد المسافرين، على منصة "إكس" أنه "تأثر بانقطاع كبير للتيار الكهربائي" واجهته المنطقة في وقت سابق الأحد.

وأضاف المطار أن "التيار الكهربائي عاد لكن العطل أثر على أنظمة رئيسية من بينها إصدار بطاقات الإقلاع وتفتيش الحقائب" قبل أن يعلن إلغاء "جميع رحلات المغادرة من المبنيين 1 و2 حتى اشعار آخر".

ودعي المغادرون من هاتين المحطتين إلى عدم التوجه إلى المطار والاتصال بشركات الطيران المعنية للاستعلام عن رحلاتهم.

كما حذر المطار من تأخيرات قد يواجهها المغادرون من المبنى الرقم 3.

واضاف أنه قد لا يتم "تحميل أمتعتهم على متن الطائرة" بسبب هذا الانقطاع الذي أثر كذلك على وصول الطائرات.

واشار إلى "تحويل عدد من الرحلات الجوية الآتية إلى مطارات أخرى".

واضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية آتية من هيوستن بالولايات المتحدة إلى الهبوط في مطار هيثرو في لندن، بينما حطت طائرة أخرى من سنغافورة في مطار غاتويك في لندن أيضا.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة من الركاب. وتحدث البعض على "إكس" عن "فوضى".

وأعلنت شركة "جيت 2" للطيران التي تسيّر رحلات من المبنيين 1 و2 على موقعها الالكتروني إلغاء عشرات الرحلات.

واضافت أنها غير قادرة على تسلم الامتعة كون نظام المطار "خارج الخدمة".

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