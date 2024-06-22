جزيرة إيطالية تمنع السياح بسبب مشكلات في إمدادات المياه

المصدر: ا ف ب

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منعت جزيرة كابري الإيطالية السياح من النزول في موانئها السبت في ظل المخاوف من الجفاف في هذه المنطقة السياحية جراء مشكلات في إمدادات المياه من البر الرئيسي الإيطالي.

وأجبر الحظر الذي فرضه رئيس بلدية كابري باولو فالكو، عدداً كبيراً من السفن السياحية التي كانت في طريقها إلى الجزيرة من نابولي وسورينتو في جنوب إيطاليا، على العودة أدراجها.

وقالت الشركة المكلفة تزويد الجزيرة بالمياه، إن مشكلة فنية حدثت في البر الرئيسي الخميس، وعلى الرغم من إصلاحها مذاك، لا تزال المشكلات في إمدادات كابري قائمة.

وحذر فالكو من "حالة طوارئ حقيقية" في الجزيرة، قائلاً إنه رغم استمرار إمدادات المياه في معظم أنحاء كابري الجمعة، فإن الخزانات المحلية "بدأت تنفد".

وأضاف "حالة الطوارئ ستتفاقم مع وصول آلاف السياح الذين يتدفقون إلى كابري يوميا".

وأشار إلى أن السكان المحليين يمكنهم جمع ما يصل إلى 25 لتراً من مياه الشرب لكل أسرة من صهريج إمداد.

وسيظل الحظر، الذي لا ينطبق على المقيمين، سارياً حتى إشعار آخر.

تشتهر كابري، الواقعة في خليج نابولي، بفيلاتها البيضاء وسواحلها الخلابة وفنادقها الراقية. وتضم الجزيرة ما يقرب من 13 ألف مقيم دائم، لكن هناك أعداد كبيرة من المتنزهين الذين يقصدون الجزيرة لفترات نهارية قصيرة في أشهر الصيف.

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