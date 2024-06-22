دبي لصناعات الطيران تتوقع كسر «كوماك» الصينية لسيطرة «إيرباص وبوينغ»

المصدر: دبي - رويترز

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قال فيروز تارابور، رئيس شركة دبي لصناعات الطيران، إن «كوماك» الصينية المملوكة للدولة لديها الفرصة لكسر احتكار «إيرباص وبوينغ» لسوق إنتاج طائرات الركاب خلال العقد المقبل.

وإيرباص وبوينغ هما الموردان الرئيسيان للطائرات لشركات الطيران، لكن إيرباص تكافح من أجل تعزيز الإنتاج وسط طلبيات قياسية، وتخضع بوينغ لتدقيق من الجهات التنظيمية بعد انفجار لوحة داخل طائرة جديدة أثناء طيرانها في يناير.

ووصف تارابور في مقابلة مؤخراً، الطائرة سي919 ضيقة البدن والتي تصنعها شركة الطائرات التجارية الصينية «كوماك»، والتي يتم مقارنتها بطائرات إيرباص إيه 320، وبوينغ 737 ماكس، بأنها طائرة جيدة للغاية.

وقال: «على مدى العقد المقبل ستتاح لشركة كوماك فرصة لكسر الاحتكار الثنائي، لأنه من ناحية إيرباص باعت كل ما لديها، بينما تواجه بوينغ مشاكل في الإنتاج».

وتطير طائرات كوماك بشكل شبه حصري داخل الصين ومع شركة طيران إندونيسية، وتسعى الشركة للحصول على شهادة من هيئة الطيران الأوروبية لطائرتها سي919، بينما تبحث أيضاً عن عملاء دوليين.

ومع ذلك تحذر مصادر صناعة الطيران، من أن «كوماك» لا تزال بعيدة عن تحقيق نجاحات على المستوى الدولي بدون شهادات اعتماد من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو بدون طائرات أكثر كفاءة. وأوضح تارابور، أن الطلب على الطائرة من الصين ودول مجاورة قوي للغاية، وأن كوماك لديها فرصة جيدة لتحقيق تقدم قوي، وأنه في غضون 30 عاماً سيتلاشى الاحتكار الثنائي.

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