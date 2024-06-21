الدورة الـ 27 من «مفاجآت صيف دبي» تنطلق 28 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق الدورة السابعة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، الأكبر والأكثر تشويقاً، في 28 يونيو لتقدم 65 يوماً من التجارب المرحة والمبهجة من خلال الفعاليات المذهلة، والسحوبات والجوائز الرائعة، وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق ومناطق الجذب السياحي، حتى 1 سبتمبر.

وسيجلب الحدث الصيفي الأشهر أفضل ما تقدمه دبي مع مفاجآت جديدة يستفيد منها الجميع كل يوم في جميع أنحاء المدينة. ويشمل جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجارب لا يمكن تفويتها في مراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية والمعالم السياحية، بالإضافة إلى فعاليات فنية يقدمها مجموعة من أبرز النجوم، وعروض الترفيه الحي، ومأكولات شهية متنوعة، وموسم جديد رائع من عالم مدهش احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاقه، وغير ذلك الكثير. وسيحظى المتسوقون بالعديد من فرص الفوز بجوائز ضخمة في السحوبات والمسابقات التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة طوال المفاجآت. ويقدم موسم الصيف الكثير من المفاجآت الجديدة لسكان المدينة وزوارها من العائلات والأصدقاء.

وتنطلق مفاجآت صيف دبي مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، والتي تقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا تبدأ بحفل يحييه جورج وسوف يوم 28 يونيو، يليه حفل لثلاثة من أكبر الأسماء في عالم الراب وهم اكزيبت ودي 12 وأوبي ترايس يوم 29 يونيو، ثم حفل ثالث لنجم البوب الأشهر في إثيوبيا تيدي أفرو يوم 30 يونيو. وتعود سلسلة حفلات بيت ذا هيت في عامها الثالث لتضم مجموعة رائعة من الموسيقيين العرب، بالإضافة إلى مناطق الألعاب الممتعة وتجارب تناول الطعام. ويمكن للزوار مشاهدة العروض الموسيقية التي يقدمها سيلاوي، ومروان موسى، وسولجا، وأبو الأنوار، وبيغ سام. وسيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للحفلات والتذاكر قريباً.

تنزيلات الصيف

وتقدم تنزيلات موسم الصيف عروضاً ترويجية متميزة على أفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض ترويجية رائعة لفترة محدودة وأسعار مذهلة طوال فصل الصيف على جميع المنتجات والعلامات التجارية المفضلة لديهم، بما في ذلك الأزياء والتجميل والإلكترونيات. وتزخر دبي بالعديد من العروض والفعاليات التي يتم تقديمها للجمهور. وسيتم الكشف عن الجدول الزمني الكامل للفعاليات قريباً.

وتُقام المفاجآت بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وسوق التنين، ومركز ميركاتو للتسوق وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، وبالم ويست بيتش، وتاون سنتر بالإضافة إلى أوتو برو، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و«إي آند» وآي ديلز، وإنفينيتي، ونيسان، وتسجيل، وزووم.

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