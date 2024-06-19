السياحة الداخلية تقود نشاطاً سياحياً استثنائياً في العيد

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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شهدت المرافق السياحية والفنادق ومراكز التسوق في الإمارات بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص، خلال أيام العيد، نشاطاً استثنائياً، بدعم من تدفق العائلات والأفراد المقيمين في الإمارات على مراكز التسوق والمدن الترفيهية والمطاعم، وذلك بالتوازي مع نشاط حركة الطيران، التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الزخم السياحي، وزيادة التدفقات من مختلف الأسواق.

وانعكست التدفقات السياحية على إشغال الغرف الفندقية، وأسعارها التي ارتفعت بالتوازي مع ارتفاع الطلب، بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%، حيث استحوذت الفنادق الشاطئية والفنادق القريبة من مراكز التسوق على النسبة الأكبر من النزلاء، الذين كان أغلبهم من السوق المحلي والخليجي، بالإضافة إلى بعض الأسواق الدولية.

الطيران

وتؤكد المؤشرات أن حركة الازدحام على الأرض يرافقها نشاط في الأجواء، حيث تراوحت نسبة الحجوزات على العديد من الرحلات القادمة والمغادرة بين 80 - 95%، وارتفعت أسعار تذاكر السفر على الرحلات القادمة والمغادرة، بالتوازي مع ارتفاع الطلب، فيما استحوذت بعض الوجهات العربية مثل الأردن ولبنان ومصر والعراق على الحصة الأكبر من حجم الطلب على السفر بالنسبة للرحلات المغادرة فيما يتعلق بالمقيمين، بينما استحوذت الوجهات الأوروبية ودول جنوب آسيا وأوروبا الشرقية على الحصة الأكبر من الرحلات المغادرة بالنسبة للعائلات التي ترغب في الاستفادة من الإجازة في برامج سياحية قصيرة.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر إن حركة السياحة والطيران تسجل مستويات نمو قوية، خلال عطلة العيد، في ظل زيادة التدفقات السياحية على مراكز التسوق من السوق المحلي والأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن نشاط حركة الطيران من وإلى دبي، ومواصلة كل من طيران الإمارات وفلاي دبي عملياتها التوسعية أسهم في زيادة التدفقات السياحية من الأسواق الخارجية إلى الإمارة، خلال عطلة العيد.

احتفالات

وتقدم احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 16 حتى 23 يونيو الجاري، للجميع فرصة لصنع أجمل الذكريات مع الأنشطة الترفيهية والعروض الفنية، وعروض الألعاب النارية، وفعاليات مراكز التسوق الحصرية، وعروض التجزئة، والسحوبات، والجوائز، وباقات الإقامة الفندقية، بالإضافة إلى قضاء أسعد اللحظات في أفضل الوجهات السياحية في دبي.

مبيعات

وسجلت المحال، مبيعات مرتفعة مقارنة مع الفترة الماضية، خصوصاً المحال التي تبيع مستلزمات العيد والهدايا والذهب والمجوهرات، في حين ارتفع الإقبال على أماكن الترفيه والتسلية والمطاعم، التي استقطبت أعداداً كبيرة من الزوار والمتسوقين، الذين فضلوا قضاء أوقات من إجازة العيد في مراكز التسوق.

مستويات استثنائية

وقال صلاح منصور، المدير التنفيذي لـ«إس تي إس» في مجموعة دبي لينك، إن الطلب على السفر وصل إلى مستويات استثنائية مع بداية العطلة الصيفية التي تتزامن مع عطلة عيد الأضحى في منتصف يونيو المقبل، وذلك في ظل وجود رغبة كبيرة من قبل العائلات والأفراد بالسفر إما بغرض السياحة والترفيه وإما للوافدين بغرض العودة لبلدانهم وعائلاتهم، مشيراً إلى تنامي الطلب على الرحلات القادمة إلى دبي، لا سيما من الوجهات الخليجية والإقليمية. وأضاف إن ارتفاع الطلب على السفر أدى إلى الارتفاع في أسعار التذاكر، مشيراً إلى أن نسب الارتفاع تراوحت بين 30 – 50% مقارنة بالأيام العادية، وتختلف هذه النسبة بشكل كبير من شركة طيران إلى أخرى ومن وجهة إلى أخرى، وبحسب تاريخ ووقت الحجز.

مختلف الأعمار

وقالت رولا عسيران، رئيس قسم التسويق في مجموعة «إي إم جي»: إن الأعياد تعتبر من المواسم التي تشهد زيادة كبيرة في التدفقات السياحية إلى مختلف الوجهات الترفيهية لذلك تستعد عوالم «إي إم جي»، بشكل مسبق لاستقبال الزوار في مثل هذه المواسم.

وأضافت عسيران، إن صيف 2024 في دبي يمثل بداية مرحلة جديدة لمتنزه «إي إم جي»، مشيرة إلى أن استراتيجية «إي إم جي» الجديدة ترتكز على تقديم مغامرة جديدة في كل زيارة تتناسب مع مختلف الأعمار. وأضافت إن مستوى الإقبال على زيارة عوالم «إي إم جي» خلال هذه الفترة متميز لا سيما من السوق المحلي الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الزوار بالإضافة إلى الزوار القادمين من الخارج.

رفع الطلب الفندقي

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»: إن عطلة العيد ساهمت في رفع مستويات الطلب على السوق الفندقية في دبي، بالنسبة للسياحة الداخلية، والسياحة الدولية، مشيراً إلى أن معدلات الحجوزات الفندقية وصلت إلى مستويات مرتفعة بدعم من النشاط السياحي وأن معدلات الإشغال الفندقي تتباين من فئة فندقية.

وتابع: إن المنتجعات الشاطئية والغرف الفندية من فئة خمس نجوم، وتلك التي تقع في مناطق حيوية، تسجل مستويات إشغال تتراوح بين 80 – 95%.

وأوضح أن دبي وجهة سياحية لها جاذبيتها العالمية طوال أشهر السنة، بالنسبة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، وهي تستقطب مختلف شرائح الزوار من جميع الأسواق، مشيراً إلى أن الحجوزات المستقبلية للغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة، تشير إلى استمرار وتيرة الطلب السياحي المرتفع في دبي.

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