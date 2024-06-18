فعاليات ترفيهية متنوعة بدبي في عيد الأضحى

المصدر: (دبي - البيان)

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تتواصل الأنشطة الترفيهية المتنوعة للمقيمين والزوار بدبي طوال عطلة عيد الأضحى المبارك وحتى 21 يونيو، في العديد من الوجهات البارزة.

ويستمتع زوار حديقة وايلد وادي المائية بفعالية «صيف منعش» التي تقدم تجارب ترفيهية مميزة مناسبة لجميع الأعمار حتى اليوم. وتتاح للضيوف أوقات حافلة بالمتعة والمرح خلال عيد الأضحى المبارك، وحفلات موسيقى الدي جي الحية، بجانب مسبح الأمواج، مع إتاحة الحديقة لأكثر من 30 لعبة وزلاقة مائية للزوار.

وتستقبل «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، ضيوفها من جميع الأعمار خلال عيد الأضحى وحتى 20 يونيو لاستكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم. وسيكون الضيوف على موعد مع عرض العاصفة الرعدية داخل القبة البيولوجية يومياً.

وتقدم روكسي سينما خلال عيد الأضحى خلال الفترة حتى 21 يونيو مجموعة من الأفلام الجديدة، فيما تحتضن كوكا كولا أرينا، العديد من الحفلات خلال عيد الأضحى المبارك، من بينها حفلة غنائية يحييها النجم المصري عمرو دياب غداً عند الساعة 7:30 مساءً.

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