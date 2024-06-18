55.69 ألف رحلة لـ «طيران الإمارات» في 4 أشهر بارتفاع %6.9

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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شغلت طيران الإمارات خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل 2024، أكثر من 55.69 ألف رحلة إلى أكثر من 150 وجهة عبر قارات العالم الست بنمو نسبته 6.9%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي والتي شغلت فيها الناقلة 52.08 رحلة.

وأظهرت بيانات حديثة حصلت عليها «البيان»، أن طيران الإمارات شغلت نحو 14 ألف رحلة خلال يناير الماضي، و14.2 ألف رحلة في فبراير، و13.3 ألف رحلة في مارس، و14.1 ألف رحلة في أبريل الماضي. وكشفت البيانات، عن أن إجمالي حجم السعة المقعدية على رحلات طيران الإمارات التي شغلتها خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بلغ 23.09 مليون مقعد، مقارنة مع 21.41 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 7.8%.

وبنهاية مارس 2024، بلغ إجمالي الطائرات بأسطول طيران الإمارات 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.1 سنوات. ومن يتوقع تتسلم الناقلة 10 طائرات جديدة من طراز A350، ما يدعم المرحلة التالية من نمو شبكة وجهاتها.

وتعمل مجموعة الإمارات على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات بمليارات الدولارات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم العمليات، مع توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية لتعزيز أجندة الاستدامة. وخلال السنة المالية 2023-2024، استثمرت مجموعة الإمارات 8.8 مليارات درهم بطائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وتسخير أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة.

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