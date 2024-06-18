«آي إم جي» تطلق شخصيتين جديدتين خلال عيد الأضحى والعطلة

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت عوالم آي إم جي، أكبر حديقة ألعاب مغلقة في دبي، شخصيتين جديدتين لإضافة المزيد من المغامرة خلال عيد الأضحى وفصل الصيف. وسيكون للشخصيتين الجديدتين، فريدي وفلوري، واللتين استلهمتا من الثعلب العربي الأحمر، قصتهما المثيرة والمغامرات المشوقة الخاصة بهما، وستسعى هاتان الشخصيتان لتسليط الضوء على الصعوبات والتحديات التي يواجهها هذا الحيوان المحلي لكونه نوعاً مهدداً بالانقراض.

وسيكون الثعلبان العربيان فريدي وفلوري جزءاً من رحلة زوار إي إم جي عوالم من المغامرات والتي ستكون مليئة بالتشويق والتجارب التي لا تنسى للشباب والصغار ومحبي المغامرة من الكبار على حد سواء. ستقوم الشخصيات المحبوبة الجديدة بمرافقة الزوار في موكب «دعوة إلى المغامرة» الجديد كلياً، حيث الكثير من المغامرات في العديد من الأماكن الجديدة مثل «غابة بوليفارد»، «وقصر نهاية العالم»، و«هرم المايا» الغامض.

وهناك أيضاً الكثير من النشاطات للاستمتاع بها طوال الفترة حتى 25 أغسطس.

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