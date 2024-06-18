المالديف وجهة الأحلام بين أحضان الطبيعة الآسرة

المصدر: المالديف – أكرم أبو الهنود

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رحلة من أربعة أيام مرت كأنها خيال، كيف لا ونحن في وجهة الأحلام وجوهرة المحيط الهندي كما يصفها الكثيرون.

إنها المالديف.. تلك السلسلة من الجزر الصغيرة التي تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي وتعتبر واحدة من أجمل الوجهات السياحية في العالم لطبيعتها الرائعة ورمالها البيضاء ومياهها الكريستالية وسمائها الزرقاء الصافية وجزرها المرجانية .

موظف ينتظرنا خارج المطار ويقودنا إلى مبنى مجاور مخصص لرحلات الطائرات المائية. الرحلة على متن الطائرة المائية استغرقت مدة تقارب 30 دقيقة استمتعنا خلالها بمشاهدة سلسلة من الجزر والمناظر الطبيعية الآسرة، حتى وصولنا إلى وجهتنا، «منتجع لوكس جنوب آري أتول».

تنتشي المالديف بجمالها الطبيعي، المتمثل في محيطها الأزرق وشواطئها البيضاء المصحوبة بالهواء النقي، لذلك فهي تعد واحدة من أفضل الوجهات المثالية لممارسة مختلف أنواع الرياضات المائية، كالسباحة وصيد الأسماك والغوص والغطس والتزلج على الماء وركوب الأمواج عن طريق القوارب الشراعية، والتزحلق على الماء، لذلك تجذب الماليف السياح من كل حدب وصوب، ولهذا، يعد القطاع السياحي أكبر مولد للإيرادات في الدولة الصغيرة.

منتجع لوكس جنوب آري أتول، هو بالفعل لوحة جميلة.. الأراضي الخضراء الاستوائية والمياه الصافية وأفق البحر يلامس السماء، ملاذ حقيقي للهروب من المدن وصخبها.

الغرفة هي واحدة من مجموعة تضم أكواخ بانغالو وفيلات شاطئية ذات مخطط مفتوح محاطة بالمياه الصافية والأراضي الخضراء الاستوائية، والتي تتمتع بمدخل مباشر إلى الشاطئ. وتتميز هذه الغرف بأسقف مصنوعة من القش وتطل على المياه مباشرة. أما الفلل الشاطئية فتتيح الوصول مباشرة إلى الشاطئ والبحيرة وتتمتع بمسابح خاصة تحيط بها النباتات الخضراء. وتشكل هذه المساكن ملاذاً مثالياً للأزواج والعائلات الصغيرة، وهي تقع على شاطئ منعزل وتضم مسبحاً مترامي الأطراف ومطلاً على المحيط الشاسع، إلى جانب حمام استوائي تتداخل فيه المساحات الداخلية والخارجية ويشمل حوض استحمام واسعاً.

وتشمل كل فيلا غرفة نوم رئيسية مطلة على المحيط ليبدأ الضيوف نهارهم بإطلالات جميلة. وتتميز هذه الغرف بالألوان التي يشتهر بها المنتجع، إذ يطغى عليها اللون الأبيض الدافئ لتعكس أقصى قدر ممكن من نور الشمس الطبيعي. ويجمع التصميم الداخلي ما بين الطابع الأنيق والأسلوب البسيط، ويشتمل على ألوان هادئة ومواد طبيعية تندمج مع البيئة المحيطة بها.

إلى جانب الراحة والاسترخاء التي تعيشها في منتجع «منتجع لوكس جنوب آري أتول»، والتجول في أرجاء الجزيرة والتنقل في أنحائها ومرافقها بالدراجات الهوائية، هناك قائمة طويلة من الأنشطة، مثل الغوص ومشاهدة الكائنات البحرية والمرجان والسلاحف والسباحة مع أسماك قرش الحوت، بالإضافة إلى أنه يمكنك ركوب البحر والاستمتاع برحلة الغروب الساحر وصيد الأسماك. كما يمكن الاستمتاع بعلاجات التجميل بالإضافة إلى علاجات الجسم والوجه وخدمات المساج المريحة في لوكس مي سبا.

وبالنسبة لخيارات الطعام يضم المنتجع 8 مطاعم تقدم أطباقاً من مختلف المطابخ العالمية حيث تنقلك بين ثقافات الطهي في العالم في مكان واحد، كما تشمل خيارات تناول الطعام بوفيه مفتوحاً مع أطباق عالمية وآسيوية متنوعة، علاوة على ذلك يتم تقديم المأكولات الإيطالية والمتوسطية واليابانية في المطاعم الموجودة بالمنتجع.

وتعد جزر المالديف المقصد المثالي لقضاء رحلة عائلية، أو رحلة شهر عسل رومانسية، لما توفره من أجواء شاعرية وشواطئ ورحلات بحرية وسهر وعشاء على أضواء الشموع أو تحت النجوم.

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