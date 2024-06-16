عيد الأضحى ينعش حركة السفر عبر مطار دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد مطار دبي، أمس، حالة من النشاط الملحوظ، وسجلت حركة السفر ذروة جديدة بسبب الإقبال على السفر لقضاء عطلة عيد الأضحى خارج الدولة، حيث انتعشت الحركة إلى العديد من الوجهات في المنطقة والعالم.

وساعدت الطفرة السياحية، التي تشهدها دبي في تدفق العديد من الأسر من الدول العربية وخاصة الخليجية ومن العديد من الوجهات لقضاء العيد، والاستمتاع بالبرامج الترفيهية، التي أعدتها الإمارة احتفالاً بهذه المناسبة والتخفيضات والعروض المميزة على الفنادق.

وأكد مطار دبي الدولي استعداده للتعامل مع الطفرة في حركة السفر والزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الذروة، بالتزامن مع موسم عطلات العيد والمدارس، مشدداً على الجاهزية التامة لاستقبال أكثر من 3.7 ملايين مسافر متوقع بين 12 و25 الجاري.

ولفت مطار دبي إلى أن متوسط الحركة اليومية خلال هذه الفترة يصل إلى 264 ألف مسافر، كما توقع أن يكون السبت المقبل هو أكثر الأيام ازدحاماً، خلال هذا الموسم مع نحو 287 ألف مسافر متوقع.

كما أعلنت طيران الإمارات وفلاي دبي جاهزيتهما التامة للتعامل مع طفرة حركة السفر، بمناسبة العيد عبر مطار دبي.

وأوضحت طيران الإمارات تصاعد معدلات حركة السفر عبر أسطولها خلال ذروة موسم الصيف عبر مطار دبي، أمس، مسجلاً ذورة ملحوظة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم تسجل ذروة جديدة في حركة السفر على رحلاتها يوم 6 يوليو المقبل، وفق بيانات عن الأيام الأكثر كثافة في حركة المسافرين في المطار خلال هذا الصيف.

وتوقعت أن يقوم أسطولها بنقل نحو 2.6 مليون مسافر على الرحلات إلى الوجهات المختلفة عبر مطار دبي خلال الشهر الجاري. وأسهمت حالة الازدهار السياحي في دبي وتدفق الزوار لقضاء العيد في إنعاش حركة السفر عبر مطار دبي، كما ساعد حرص العديد من الإماراتيين على السفر خلال العيد إلى العديد من الوجهات خاصة الأوروبية في دعم حالة النشاط عبر مطار دبي.

واستقطبت دبي نحو 6.68 ملايين سائح دولي خلال أول 4 أشهر من العام مقابل 6.02 ملايين سائح الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 11%، حيث حلت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بحصة 22 % من إجمالي عدد الزوار مسجلة نحو 1.45 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا مع 1.1 مليون سائح، بحصة 17% من الإجمالي.

وجاءت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 15%، بمعدل تجاوز مليون سائح دولي، وحلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الرابع، مستحوذة على نحو 13%، بعد أن سجلت نحو 850 ألف زائر وسجلت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 783 ألف سائح بحصة 12%، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على 9% من إجمالي الزوار، مسجلة نحو 619 ألف سائح دولي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يناير الماضي أكثر من 151.8 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 814 منشأة نهاية يناير 2023، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في الإمارة 81.4%، بنهاية يناير 2024، مقابل 79.8% في الفترة ذاتها من 2023.

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