«مطار الشارقة» و«العربية للطيران» يطلقان أولى الرحلات المباشرة إلى بولندا

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مطار الشارقة، وشركة العربية للطيران، عن تدشين أولى الرحلات الجوية المباشرة من الشارقة إلى بولندا، وبما يعزز تنوع خيارات السفر المتاحة للعملاء، حيث سيقوم الخط الجديد في المرحلة الأولى بتسيير 3 رحلات أسبوعية من خلال العربية للطيران بين مدينة الشارقة ومدينة كراكوف، ومن المستهدف رفع عدد الرحلات تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وشهد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ويعقوب كاسبر سلاويك، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، تدشين الوجهة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء في هيئة مطار الشارقة الدولي، وشركة العربية للطيران، فيما تمثل المنظومة المتكاملة لخدمات السفر في مطار الشارقة قيمة مضافة نحو استقطاب السياح من مختلف دول العالم.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «إطلاق هذا الخط الجوي الجديد يلبي الطلب المتزايد على صعيد سوق السفر والشحن بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، كما أنه يواكب نمو العلاقات المتبادلة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، بالإضافة إلى قطاع الفعاليات والمؤتمرات في مختلف الأنشطة والأعمال، وزيادة إقبال السياح إلى إمارة الشارقة التي تنفرد بالعديد من مقومات السياحة الترفيهية والطبيعية والبيئية والتراثية المختلفة».

وأشار إلى أن المنظومة المتكاملة والتسهيلات الرائدة لخدمات السفر المقدمة بأعلى المعايير العالمية في مطار الشارقة لصالح عملائه المسافرين، تمثل قيمة مضافة ومشجعة نحو استقطاب السياح من دول العالم، حيث يرتبط مطار الشارقة بإجمالي 26 شركة طيران دولية للمسافرين بأكثر من 100 وجهة في 63 دولة تعزيزاً لمكانته كوجهة مفضلة للسفر.

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