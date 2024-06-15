الاتحاد للطيران تستعد لنقل 5 ملايين مسافر خلال إجازة الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد الاتحاد للطيران، لموسم الصيف الذي يعد بأن يكون من أكثر المواسم ازدحاماً بالضيوف، إذ تتوقع الشركة استقبال ما يقارب 5 ملايين مسافر في مطار زايد الدولي بين يونيو وسبتمبر.

وقال شعيب النعيمي، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في المطار: «نتطلع لاستقبال ضيوفنا وهم في طريقهم للاستمتاع بعطلتهم الصيفية بمن فيهم المسافرون إلى وجهاتنا الجديدة كمالقة، أنطاليا، سانتوريني، نيس، جايبور، القصيم، ميكونوس وبالي، وبفضل طاقم ضيافتنا الجوي وعروضنا العائلية، وخيارات المقصورات المختلفة، سيحظى ضيوفنا بأفضل تجربة سفر ممكنة، علماً أن هذا الموسم هو أول صيف لنا في مقرنا الجديد في مطار زايد الدولي، ما يضيف بعداً جديداً لتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وبمواصفات عالمية لضيوفنا».

وأضاف: «ننصح ضيوفنا خلال فترة الذروة هذه بالتوجه إلى المطار مبكراً لضمان تخليص إجراءات السفر بسهولة، ونحن نقدم لهم عدداً من نصائح وإرشادات السفر لمساعدتهم، يمكن للضيوف تخليص إجراءات السفر بكل سهولة عبر موقع etihad.com أو عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، ثم التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية في المطار لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقة».

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