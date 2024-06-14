هيئة مطار الشارقة تطلع على تطورات العمل بتوسعة مبنى المسافرين

المصدر: الشارقة – البيان

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قام فريق برئاسة علي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي بزيارة إلى جمهورية إيطاليا تضمنت الاجتماع مع الشركة المشرفة على استشارات وتصاميم مشروع التوسعة لمبنى المسافرين الجديد ومحطة المرافق المركزية في المطار، بهدف الاطلاع على تطورات سير العمل في المشروع.

وشملت أجندة الزيارة عقد ورشة مع الشركة ركزت على تقديم لمحة عامة عن مواصلة أعمال المشروع وعدد من المحاور التصميمية والتنفيذية له.

وأكد المدفع أن العمل في تنفيذ مشروع توسعة مبنى المسافرين ومحطة المرافق المركزية في المطار يمضي وفق البرنامج الزمني المخطط له في كافة مراحله الإنشائية المختلفة، وذلك ضمن الحزمة الكبرى من أصل 18 حزمة من سلسلة مشروعات التوسعة المختلفة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 2.4 مليار درهم. وأوضح أن الزيارة استهدفت ضمان بلوغ أهداف التوسعة الجديدة وتطوير مرافق المطار من خلال رفع طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً بحلول منتصف 2027.

وزار الفريق مطار ميلان بيرغامو والذي صممته الشركة الاستشارية نفسها، حيث تم الاطلاع على مبنى المطار والمرافق والخدمات.

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