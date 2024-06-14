نصائح من «فلاي دبي» لفترة ذروة السفر خلال عطلة العيد 

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت فلاي دبي نصائح للمسافرين في فترة ذروة السفر خلال عطلة العيد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون المطار أكثر ازدحاماً من المعتاد خلال فترة عطلة العيد. ودعت الناقلة إلى ضرورة التأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ساعة إلى 75 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة من دبي.

ودعت إلى تذكر التحقق من الحجز لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى المطار قبل 03 ساعات على الأقل من موعد مغادرة الرحلة، مع ملاحظة أن مكاتب إنجاز إجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.

وأوضحت فلاي دبي أنه يمكن توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة في مبنى المسافرين رقم 2، حيث يمكن طباعة بطاقة الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر (إذا لم يكن المسافر قد أنجز هذه الإجراءات عبر الإنترنت بالفعل) قبل 75 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة، للتوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص. كما نصحت بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة بالمبنى وبوابة المغادرة، والتأكد من التواجد عند البوابة قبل وقت كافٍ للصعود إلى الطائرة.

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