طيران الإمارات تقدّم حلوى خاصة لعملائها في عيد الأضحى

تحتفل طيران الإمارات مع عملائها بعيد الأضحى المبارك، وتقدم تشكيلة من النكهات الإقليمية الخاصة على متن رحلاتها، إلى جانب الأفلام والمسلسلات العربية الجديدة على نظام الترفيه الجوي ice، كما تقدم تشكيلة من الحلوى المصنوعة يدوياً من مخبز "هوم بيكري" الإماراتي الشهير.

وسيستمتع المسافرون في جميع الدرجات على خطوط مختارة خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، بحلوى العيد المصنوعة من "هوم بيكري" والتي تقدّم في علبة مميزة. ويعتبر مطعم "هوم بيكري" الذي أسسته رائدة الأعمال الإماراتية هند الملا، أحد المطاعم المفضلة في دبي منذ أكثر من 10 سنوات، ويتمتع بشعبية كبيرة وشهرة في تقديم الوصفات الشهية للحلويات والكعك.

ويتوفر لعملاء الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات أشهى مأكولات العيد، مثل طاجن لحم الضأن مع المشمش والبطاطس والكسكس وبذور السمسم الأبيض، وكباب خشخاش الدجاج في صلصة الطماطم مع الفلفل وأرز البرتقال المزين باللوز، أو طبق داود باشا على الطريقة اللبنانية والمكون من كرات لحم الدجاج على الطريقة تقدم مع أرز بالشعيرية. وتشمل الحلويات الخاصة بالعيد كعكة الفستق المغطاة بكريمة الزبدة وصلصة الفستق، أو كعكة القهوة اللذيذة مع موس الشوكولاتة والمغطاة بصلصة أرابيكا.

وتقدم طيران الإمارات لعملاء الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال، شرمولة لحم الضأن التقليدية في صلصة مغربية متبلة، مع الأرز بالزعفران والخضروات المحمصة والهريسة، أو أضلاع لحم البقر القصيرة المطهوة ببطء في التوابل الإماراتية، مع الأرز المطهو على البخار والبطاطس، أو مربيان الجمبري مع الطماطم والبصل والأرز العطري المغطى بالصنوبر المحمص. وتشمل الحلويات كعكة نمورة الفستق والشوكولاتة وكعكة الشوكولاتة البيضاء وموس الرهش مع بذور السمسم المحمصة.

ويستمتع مسافرو الدرجة الأولى بالأطباق المعدّة بعناية مثل الدجاج المشوي المقدم مع صلصة السماق والليمون والبطاطا المشوية والخضروات المخبوزة أو لحم الضأن المدفون، وهو شريحة لحم الضأن المشوية الكلاسيكية مع التوابل التقليدية مع الخضار والأرز المعطر. وتشمل حلويات العيد كعكة العسل والشوكولاتة البيضاء، مع القليل من الكريمة الإنجليزية، أو كعكة البقلاوة الغنية بالجوز المقدمة مع القشطة.

كما تقدم طيران الإمارات في الصالون الجوي على طائرات A380 تشكيلة من المعجنات الإماراتية والقهوة العربية، لمسافري الدرجة الأولى ودرجة الأعمال.

وتتوفر تشكيلة متنوعة من المحتوى الترفيهي على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز للمسافرين خلال عيد الأضحى المبارك، مع ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب بما في ذلك أفضل إنتاجات "شاهد" و"إم بي سي"، وأكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، منها أكثر من 100 فيلم عربي، وتشمل الإضافات الجديدة هذا الشهر أفلام مثل: 5 محي الدين أبو العز، بحبك، فضل ونعمة، هجان، سعاد، ثانية واحدة.

كما يتوفر أيضاً نحو 285 من أفلام هوليود مترجمة باللغة العربية تتضمن أحدث الإصدارات، مثل "بوب مارلي: وان لوف Bob Marley: One Love"، و"لاند أوف باد Land of Bad"، و"مدام ويب Madame Web"، و"ذا بيي كيبر The Beekeeper"، إلى جانب 50 قناة للمسلسلات التلفزيونية العربية منها: ع أمل، وكامل العدد، والعديد من المسلسلات المنتظرة من شاهد مثل: روز وليلى، ثانوية النسيم وبطن الحوت. ويمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بـ 15 قناة للبودكاست والكتب الصوتية العربية، والقرآن الكريم، وأكثر من 500 قناة للموسيقى العربية بما فيها البوب والكلاسيكية والخليجية والمغربية.

