طيران الإمارات تبدأ استخدام وقود مستدام لرحلاتها من سنغافورة

المصدر: البيان

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بدأت طيران الإمارات تفعيل اتفاقيتها مع شركة "نيستي" لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار شانغي في سنغافورة بوقود الطيران المستدام (ساف)، والذي يعد استثمارها الأول في وقود الطيران المستدام في آسيا. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تم دمج نحو 3.3 ملايين لتر من وقود الطيران المستدام النقي في نظام تزويد الوقود بمطار شانغي.

وسوف ترصد طيران الإمارات عمليات الاستلام إلى أنظمة التزود بالوقود والفوائد البيئية عبر منهجيات منهجيات الصناعة المستخدمة والمقبولة على نطاق واسع. في وقت سابق من هذا العام، تعاونت الناقلة مع "نيستي"، لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار أمستردام شيفول، بنحو 2.6 مليون غالون من وقود الطيران المستدام.

يُنتج وقود الطيران المستدام الذي توفره شركة "نيستي" من نفايات مستدامة ومتجددة بنسبة 100% بالإضافة إلى بقايا المواد الخام، بما في ذلك زيت الطهي المستخدم ونفايات الدهون الحيوانية. ويمكن دمج وقود الطيران المستدام المستخدم في إطار هذه الاتفاقية بأمان في محركات أسطول طيران الإمارات الحالية والبنية التحتية لتزويد الوقود في المطارات، ومن المقدّر أن يخفض من الانبعاثات الكربونية خلال دورة الحياة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "يشكّل استثمار طيران الإمارات مع "نيستى" في سنغافورة خطوة أولى في مساعيها نحو اعتماد وقود الطيران المستدام في آسيا، وهي المنطقة التي تستعد لتصبح مورداً رائداً لهذا النوع من الوقود، في ظل النقص الملحوظ في المعروض".

وأضاف: "في الوقت الذي يمثّل فيه تفعيل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في رحلتنا نحو استخدام وقود الطيران المستدام في منطقة جديدة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فبينما نؤمّن وقود الطيران المستدام للمدى القصير، نركز أنظارنا على الاتفاقيات طويلة الأمد للمساعدة في زيادة التوريدات المستمرة لوقود الطيران المستدام لعملياتنا".

وقال نائب الرئيس لأعمال الطيران المتجدد في نيستي، ألكسندر كويبر: "نحن سعداء ببدء استخدام طيران الإمارات لوقود الطيران المستدام Neste MY في مطار شانغي، لتكون أول ناقلة دولية زائرة تستخدم وقود الطيران المستدام في المطار، والذي يتم إنتاجه في مصفاتنا في سنغافورة، وينقل إلى المطار عبر سلسلتنا المتكاملة للتوريد. تشكل هذه الخطوة نقلة جديدة في تعاوننا مع طيران الإمارات، ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً لزيادة إمدادات وقود الطيران المستدام لعمليات الناقلة".

وتنطوي استراتيجية طيران الإمارات لوقود الطيران المستدام على استكشاف فرص استخدامه عملياً أينما كانت متوفرة في شبكة وجهاتها، وتقاسم خفض الانبعاثات مع العملاء من الشركات أو وكلاء الشحن حيثما أمكن ذلك، والتعاون في مشاريع وقود الطيران المستدام طويلة الأجل مع كبار الشركاء ودعم مشاريع وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية توفيره في مركزها مستقبلاً.

وتشغّل طيران الإمارات حالياً رحلات بوقود مستدام من أمستردام ولندن هيثرو وباريس وليون وأوسلو. وفي العام الماضي، تعاونت الناقلة مع شركة شل أفيشن لدمج وقود الطيران المستدام في أنظمة التزويد بالوقود في مطار دبي للمرة الأولى على الإطلاق. وفي عام 2023، كانت طيران الإمارات أيضاً أول ناقلة جوية في العالم تقوم بتشغيل رحلتين تجريبيتين من دبي على طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% في إحدى محركي الطائرة بالتعاون مع "نيستي" وشركاء آخرين، مما يدعم جهود تسريع اعتماد وقود الطيران المستدام بنسبة 100% لعمليات الطيران التجارية. وهناك موافقات حالياً لاستخدام الوقود المستدام ولكن فقط بمزيج يصل إلى 50% مع وقود الطائرات التقليدي.

كما خصصت الناقلة 200 مليون دولار لمشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران التجاري، وأصبحت الشهر الماضي شريكاً صناعياً لمبادرة تسريع الحد من آثار الطيران (AIA) والتي يقودها مختبر ويتل في جامعة كامبريدج ومعهد كامبردج لريادة الاستدامة. وتعتزم طيران الإمارات القيام بدور نشط في تبادل معارفها وبياناتها مع المبادرة لدعم تطوير الأدوات والحلول للحد من التأثير طويل المدى للطيران التجاري.

كما أصبحت طيران الإمارات عضواً في مجموعة سولنت The Solent Cluster، وهي مبادرة بريطانية تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون مع إمكانية إنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً. وفي حالة الموافقة على المصنع، فسوف يبدأ التشغيل في عام 2032.

كما تعد طيران الإمارات أحد المشاركين المؤسسين في تحالف "إير- كرافت Air-CRAFT" أول تحالف بحثي في الإمارات يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام للصناعة.

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