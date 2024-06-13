كوريا تستقبل 4.8 ملايين سائح بين يناير وأبريل

المصدر: وام

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ارتفع عدد الأجانب الذين يزورون جمهورية كوريا إلى ما يقرب من 89 في المائة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أعلنته وكالة الترويج للسياحة التي تديرها الدولة اليوم “الخميس”.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن كوريا استقبلت 4.8 ملايين سائح دولي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، ما يمثل زيادة بنسبة 86.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وانتعاشًا إلى 88.8 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، وفقا لمنظمة السياحة الكورية.

يذكر أنه انخفض العدد السنوي للوافدين بشكل حاد من 17.5 مليونا في عام 2019 إلى 2.52 مليون في عام 2020 ثم إلى 970 ألفا في عام 2021 وسط جائحة كوفيد-19.

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