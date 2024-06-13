«طيران الإمارات» تتوقع 2.6 مليون مسافر عبر مطار دبي في يونيو

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت طيران الإمارات جاهزيتها التامة للتعامل مع الطفرة المتوقعة في حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف في مطار دبي. وتوقعت أن يكون يوما السبت 15 يونيو و6 يوليو المقبل الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين في المطار هذا الصيف، بينما تتأهب الناقلة للتعامل مع أكثر من 2.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال يونيو الجاري.

ودعت طيران الإمارات عملاءها إلى تخصيص وقت إضافي خلال التخطيط لرحلاتهم لمراعاة المواعيد الرئيسية للرحلة، لضمان تجربة سفر سلسة، نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، مطالبة عملاءها بمراعاة وجودهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل لمنع التأخير وإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

وأوضحت طيران الإمارات أنه يمكن للعملاء تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر دون رسوم، حيث يستمتع المغادرون من دبي بإمكانية تسجيل الوصول مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة إذا كان السفر إلى لأمريكا. كما يمكن للمسافرين تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي، حيث إنجاز الإجراءات بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى 4 ساعات قبل الرحلة،

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