16 مليون مسافر عبر الاتحاد للطيران في 12 شهراً

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت الاتحاد للطيران، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر مايو. ونقلت الشركة حوالي 1.5 مليون مسافر، وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 84 في المئة على مدار الشهر.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «خلال مايو 2024، حققنا نمواً بلغ 38 % في المئة على أساس سنوي في أعداد المسافرين، ما يعزز من النمو الإيجابي، وارتفعت أعداد المسافرين إلى 7.2 ملايين، ما يعني أننا استقبلنا مليوني ضيف أكثر، مقارنة بمايو 2023، ويسهم في الحفاظ على نسبة 85 % لعامل الحمولة، على الرغم من الارتفاع الكبير في السعة، مقارنة بالفترة نفسها في 2023. وبهذا، تخطى عدد الضيوف المسافرين خلال فترة 12 شهراً على متن رحلاتنا، 16 مليون مسافر بنهاية مايو 2024».

وتابع: «زاد عدد الطائرات المشغلّة 15 طائرة عن العام الماضي، ليصبح عدد الأسطول 90 طائرة، ما يساعد على تعزيز نمونا. ففي مايو، وبعد أشهر من العمل الدؤوب عبر فرق مختلفة في الشركة، بدأنا تشغيل أول طائرة من أصل 6 طائرات A321neo، متوقع استلامها في 2024، لدعم تنامي شبكة وجهاتنا، وزيادة عدد رحلاتنا، مع توفير 20 % من الانبعاثات الكربونية».

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