2.6 مليون مسافر متوقع على رحلات طيران الإمارات عبر مطار دبي خلال الشهر الجاري

المصدر: دبي- البيان

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تتأهب طيران الإمارات للتعامل مع تصاعد معدلات حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف في مطار دبي الدولي، وتوقعت الناقلة أن يكون يوم السبت 15 يونيو ويوم السبت 6 يوليو هما الأكثر كثافة في حركة المسافرين في المطار خلال هذا الصيف. وتشير التقديرات إلى أن أعداد مسافري طيران الإمارات عبر المطار ستصل إلى أكثر من 2.6 مليون مسافر على مدار هذا الشهر.

وحثت طيران الإمارات عملاءها على تخصيص وقت إضافي خلال التخطيط لرحلاتهم لمراعاة المواعيد الرئيسية للرحلة، وذلك لضمان تجربة سفر سلسة، نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار.

ولتجنب التأخير، تنصح طيران الإمارات عملاءها بمراعاة تواجدهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

ودعت طيران الإمارات عملاءها لتنزيل تطبيق طيران الإمارات للحصول على تفاصيل الرحلة وإدارة الحجز وتعديله، وتنزيل النسخة الرقمية لبطاقة الصعود إلى الطائرة والمتوفرة لمعظم الوجهات، والحصول على إشعارات حول حالة الرحلة، والاطلاع على قوائم الطعام على الرحلة، وطلب الوجبة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق للأفلام والتخطيط لها للمشاهدة عبر نظام الترفيه الجوي، ويمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع Emirates.com. ويتاح للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

تسليم الأمتعة

ويمكن لعملاء طيران الإمارات تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر دون أي رسوم، حيث يستمتع المغادرون من دبي بإمكانية تسجيل الوصول مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة.

كما يمكن للمسافرين تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى 4 ساعات قبل الرحلة. علماً بأنه يمكن للمسافرين التمتع بخدمات المركز من الساعة 8 صباحاً إلى 10 ليلاً يومياً، سواء من خلال أكشاك الخدمة الذاتية، أو في منصات إنجاز إجراءات السفر التي يعمل بها موظفو الناقلة، أو بمساعدة «سارة»، أول روبوت لإنجاز إجراءات السفر في العالم.

يمكن للمسافرين الذين يبدأون رحلاتهم من عجمان، الاستفادة من خدمة إنجاز إجراءات السفر في مدينة عجمان على مدار الساعة، في المركز الكائن بمبنى محطة حافلات عجمان المركزية، إذ يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات السفر حتى 4 ساعات قبل مغادرة رحلاتهم، واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة، وشراء تذكرة الحافلة مقابل 20 درهماً والتوجه مباشرةً إلى المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات، ويتم تسيير رحلات الحافلات بشكل منتظم طوال اليوم من الساعة 4 صباحاً حتى 11:30 ليلاً. ويمكن للمسافرين أيضاً اختيار إنجاز إجراءات السفر في المنزل في دبي والشارقة، حيث يتولى موظفو DUBZ إنجاز الإجراءات ونقل الأمتعة إلى المطار، ويمكن للمسافرين حجز هذه الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من الرحلة.

دعم خاص لأصحاب الهمم

ويحظى أصحاب الهمم بدعم ومساعدة مخصصة من أفراد طواقم طيران الإمارات وموظفي المطار عند السفر خلال فترة الصيف. ويتضمن ذلك دليل التخطيط المسبق لمطار دبي لذوي الإعاقات الخفية، والتمتع بمواقف مجانية لمدة ساعتين في المطار.

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