مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والتشغيلية بين «الاتحاد» ومصر للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الاتحاد للطيران ومصر للطيران عزمهما ترسيخ التعاون بينهما بعد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والتشغيلية. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تساعد هذه الاتفاقية على تعزيز خدمات المشاركة بالرمز مع مصر للطيران وتوفير فرص السفر السلس للمسافرين عبر شبكتينا، كما تمهّد الطريق لمزيد من التعاون في إطار برامج الولاء».

من جهته، قال يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصر للطيران: هذه الشراكة لن تفيد عملاءنا فحسب، بل ستغني العلاقة القوية بين مصر والإمارات، ونحن نتطلع لنجاح الشراكة لنحلّق معاً نحو أفق جديد.

ويتيح الاتفاق لضيوف الشركتين إمكانية السفر إلى وجهات مختلفة عبر شبكتي وجهاتهما، بين مصر والإمارات وما وراء القاهرة وأبوظبي إلى إفريقيا وآسيا. ويمكن للضيوف حجز رحلتهم بأكملها بتذكرة واحدة وتسليم أمتعتهم لمرة واحدة بسلاسة عند بداية رحلتهم وحتى وجهتهم النهائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز