مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 3.7 ملايين مسافر في 13 يوماً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، عن استعداداته لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الذروة بالتزامن مع موسم عطلات العيد والمدارس.

ويتوقع أن يستقبل المطار أكثر من 3.7 ملايين مسافر خلال الفترة بين 12 و25 يونيو الجاري، بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر ومن المتوقع أن يكون يوم 22 يونيو هو الأكثر ازدحاماً، إذ من المحتمل أن يتجاوز عدد المسافرين 287 ألف مسافراً.

ويستعد مطار دبي الدولي لتوفير تجربة سفر سلسة وممتعة للمسافرين المتوجهين لقضاء عطلتهم الصيفية، حيث يولي المطار الأولوية لتسريع إجراءات السفر، مما يوفر للمسافرين الوقت الكافي للاستمتاع بالخدمات المتنوعة التي يقدمها، بدءاً من المطاعم والمتاجر عالمية المستوى ووصولاً إلى الصالات وخدمات المنتجعات الصحية، مما يجعل تجربة السفر عبر مطار دبي الدولي أكثر تميزاً ورفاهية.

من جهتها دعت مطارات دبي المسافرين إلى اتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة، وأبرزها:

• يمكن للمسافرين على متن طيران الإمارات الاستفادة من مرافق تسجيل الوصول المريحة التي توفرها الشركة، بما في ذلك تسجيل الوصول المبكر أو من المنزل، وتسجيل الوصول الذاتي، إضافة إلى خيارات تسجيل الوصول في المدينة.

• يُنصح المسافرون على متن شركة فلاي دبي بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد الرحلة.

• على المسافرين مع شركات الطيران الأخرى الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، كما يُنصح بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

• التأكد من الاطلاع على الوزن الذي تسمح به شركة الطيران ولوائح الأمتعة، لتجنب أي تأخير في اللحظات الأخيرة.

• الاستعداد مسبقاً لتوفير الوقت عند المرور بنقاط التفتيش الأمني، ووضع الحاجيات المعدنية، مثل الساعات والمجوهرات والهاتف المحمول والعملات المعدنية والحزام، في حقيبة اليد واتباع التعليمات فيما يتعلق بنقل السوائل ومنتجات الرذاذ والجيل.

• يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم عن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية التحقق من جوازات السفر.

• يُنصح بالاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر للوجهة التي تسافر إليها لضمان امتلاكك جميع الوثائق الضرورية.

• التأكد من جميع وثائق السفر مسبقاً والقيام بوزن الأمتعة في المنزل لتجنب أي حالات تأخير في المطار.

• تذكر وضع البطاريات الإضافية والشواحن المتنقلة في حقيبة اليد.

• يُرجى إجراء مراسم التوديع في المنزل، حيث لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى صالات المغادرة خلال أوقات الذروة.

• يُوصى باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار وبين المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3، لتجنب الازدحام.

• يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى المسافرين 1 و3 على وسائل النقل العام ومركبات المطار المخولة بذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز