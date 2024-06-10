طيران الإمارات تُسير 10 رحلات إضافية إلى جدة والمدينة المنورة

المصدر: وام

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تسيّر طيران الإمارات 10 رحلات إضافية خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو ومن 21 إلى 26 يونيو، لنقل الحجاج من وعبر دبي إلى جدة والمدينة المنورة.

وأفادت الناقلة في بيان صحفي، اليوم، بأنها أكملت استعداداتها لتسيير حركة المسافرين لأداء مناسك الحج هذا العام، من شبكة وجهاتها العالمية إلى جدة والمدينة المنورة عبر دبي.

وأكدت الناقلة أنها راعت وضع مواعيد الرحلات بتوقيت مناسب ليتوافق مع جداول الرحلات من الأسواق الرئيسية للحج، بما في ذلك إندونيسيا وتايلاند وكوت ديفوار وموريشيوس وجنوب أفريقيا والسنغال وباكستان.

وتشغّل طيران الإمارات هذه الرحلات الإضافية إلى جانب رحلاتها المنتظمة إلى جدة والمدينة المنورة، لتوفير مزيد من الخيارات لآلاف المسافرين لأداء مناسك الحج عبر شبكة وجهاتها العالمية، كما تعتزم الناقلة تشغيل 19 رحلة إضافية إلى بعض الوجهات في المنطقة من بينها عمان والدمام والكويت وبيروت، لتلبية النمو المتوقع في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى في منتصف شهر يونيو الجاري.

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