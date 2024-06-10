مفاجآت لزوار «إي إم جي» خلال عيد الأضحى وعطلة الصيف

المصدر: دبي - البيان

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تستعد عوالم «إي إم جي»، أكبر مدينة ترفيهية في دبي، لتقدم للزوار مفاجآت كبرى خلال عيد الأضحى وعطلة صيف 2024.

وقالت رولا عسيران، رئيس قسم التسويق في مجموعة «إي إم جي»: «يمثل صيف 2024 في دبي بداية مرحلة جديدة لمنتزه «إي إم جي». إن استراتيجيتنا الجديدة هي تقديم مغامرة جديدة في كل زيارة، حيث سنقدم شيئاً جديداً وممتعاً لجميع الأعمار».

تقدم «إي إم جي» أيضاً ميزة جديدة داخل مبانيها: جواز سفر المغامرات، حيث يمكن للزوار الحصول على جوازات سفر إي إم جي المصممة خصيصاً لجمع الأختام لكل مغامرة يخوضونها.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالمزيد من المتعة والإثارة في سوق إي إم جي، من بداية عيد الأضحى وحتى رأس السنة الهجرية. وسيتضمن السوق العديد من الأنشطة المميزة المستوحاة من التراث العربي.

مفاجآت لزوار «إي إم جي» خلال عيد الأضحى والصيف

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