«بوابة الشرق مول» يطلق حملة «تسوق واربح عيديتك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بوابة الشرق مول عن انطلاق فعاليات عيد الأضحى تمهيداً لاستقبال العائلات المقيمة في العاصمة أبوظبي، حيث تتضمن فعاليات هذا العام جوائز متنوعة وبرامج خاصة للعائلة.

وتستمر الفعاليات حتى 23 يونيو 2024، حيث أطلق المركز حملة «تسوق واربح عيديتك»، حيث سيتقاسم 5 فائزين قسائم شرائية بقيمة 100 ألف درهم. ويمكن المشاركة في هذه الحملة بعد التسوق بقيمة 100 درهم، حيث سيتاح للمتسوقين دخول السحب الذي سيقام يوم 24 يونيو 2024، والتي يمكن استخدامها في مختلف المتاجر والمحلات المتوفرة في المول.

كما ويدعو بوابة الشرق مول جميع الزائرين من 14 حتى 23 يونيو 2024، للمشاركة في 3 ألعاب مشوقة وهي «حبس الخراف بالحلقات» و«إطعام الخروف» و«السلك الطنان»، في الطابق الأرضي. وستتاح الفرصة للمشاركين بالفوز بجوائز مميزة للاحتفال بالعيد بفرح وحماس. كذلك سيتاح للصغار اللعب والمرح من خلال النشاطات الترفيهية كالرسم على الوجوه، والحرف اليدوية التي ستقام في الطابق الأول.

كما يمكن للزائرين تجربة مجموعة متنوعة من المطاعم في بوابة الشرق مول للاحتفال بالعيد، حيث يمكن الاختيار من قائمة واسعة من الأطباق والحلويات العالمية، ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

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