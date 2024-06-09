نوبو دبي يهيّئ الأجواء لتجربة طعام استثنائية

المصدر: دبي – البيان

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يوفّر مطعم نوبو دبي وجهة طعام ساحرة بين ربوع منتجع أتلانتس النخلة، وها هو يقدّم تجربة غداء راقية في عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد، ويستطيع سكّان دبي وزوّارها الاستمتاع بقائمة استثنائية من إعداد الشيف التنفيذي داميان دوفياو، بتشكيلة أطباق نوبو الكلاسيكية المشهورة عالمياً.

تُقدَّم هذه التجربة كلّ يوم جمعة وسبت وأحد، ويستطيع الضيوف بدء تجربتهم مع صنفَين من قائمة واسعة تضمّ 14 صنفاً من المقبلات. يستطيع الضيوف الجلوس في إحدى صالات الطعام الخمس، بما فيها صالة الطعام الرئيسية، ناهيك عن حجرة كبار الشخصيات مع مقاعد في الصفوف الأمامية تكشف عن المطبخ النابض بالحياة.

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