طيران الإمارات توقّع اتفاقية لتبادل الرموز مع «كوندور»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت طيران الإمارات اتفاقية لتبادل الرموز مع شركة «كوندور» على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من أكتوبر المقبل، بعد استيفاء الموافقات الحكومية. وستوفر الاتفاقية الجديدة رحلات ربط سلسة وخيارات أكبر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون على الرحلات التي تشغلها «كوندور» عبر ألمانيا إلى الوجهات الشهيرة في مايوركا وجزر الكناري بالإضافة إلى نقاط دولية في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

ويتزامن تفعيل اتفاقية تبادل الرموز مع إطلاق «كوندور» لمسارها بين برلين ودبي في شهر أكتوبر المقبل.

وقع الاتفاقية عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وبيتر جربر، الرئيس التنفيذي لشركة «كوندور»، خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في دبي الذي اختتم مؤخراً، بحضور عدد من المسؤولين في كلتا الناقلتين.

وقال عدنان كاظم: «يسعدنا أن نعزز شراكتنا مع»كوندور«، إحدى أشهر شركات الطيران التي تعمل في مجال الترفيه والاستجمام في ألمانيا، ومن شأن هذه الشراكة أن تفتح المجال أمام فرص جديدة للسفر والمزيد من خيارات رحلات الربط لعملائها الراغبين في السفر إلى وجهات فريدة في شبكة وجهاتنا، والاستفادة من خدمات طيران الإمارات المميزة في الأجواء خلال رحلاتهم من دبي».

وأضاف: «عقدت طيران الإمارات حتى الآن 161 شراكة إنترلاين وتبادل الرموز والنقل متعدد الوسائط، لتوسع شبكتها إلى أكثر من 1650 مدينة».

وقال بيتر جربر: «تعد الشراكة مع طيران الإمارات، إحدى الناقلات الجوية الرائدة في العالم، إنجازاً استراتيجياً هاماً لشركة»كوندور«وعملائنا.

يسعدنا أن نقدم اتصالاً سلساً وأفضل من خلال تعزيز شراكة الإنترلاين القائمة بشراكة لتبادل الرموز. وسيستمتع العملاء بخيارات أكبر من الرحلات الجوية إلى المزيد من الوجهات، والخدمات التي توفرها كلتا الناقلتين».

وكانت طيران الإمارات قد أبرمت اتفاقية إنترلاين مع «كوندور» في شهر نوفمبر 2023، لتعزيز اتصال العملاء إلى 70 وجهة تديرها الناقلتان في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة. ووقعت الناقلتان أيضاً اتفاقية برنامجي المسافر الدائم لتمكين أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من كسب واستبدال الأميال على جميع الرحلات التي تشغلها كوندور.

مبادرة ألمانية

ومن جهة أخرى أعلنت طيران الإمارات عن انضمامها إلى المبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران (aireg)، لتصبح بذلك أول ناقلة جوية دولية تنضم إلى هذه المبادرة. وتم توقيع الاتفاقية على هامش معرض برلين الدولي للطيران «أي إل إيه 2024»، في خطوة تجسد التزام طيران الإمارات تجاه تعزيز استدامة عملياتها وتطوير وقود الطيران المستدام (ساف).

وقع الاتفاقية، فولكر غرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا، وسيغفريد كنشت، رئيس المجلس التنفيذي للمبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران، بحضور الدكتورة آنا كريستمان، منسقة الحكومة الفيدرالية لسياسة الفضاء الجوي الألمانية.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «تتطلب صناعتنا كميات كبيرة من وقود الطيران المستدام وبتكلفة مجدية تجارياً، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لإنتاج المزيد، فتعزيز تقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام وزيادتها يتطلب مزيداً من الشراكات والدعم من جانب العديد من الجهات المعنية، ولدينا ثقة في قدرة المبادرة الألمانية على قيادة هذه الجهود».

وقال سيغفريد كنشت: «نرحب بانضمام طيران الإمارات إلى عضوية المبادرة، باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران العالمية، ويتطلع مجلس المبادرة إلى هذه الشراكة المثمرة وتعزيز التعاون بين الطرفين. إن تحقيق الأهداف يحتاج إلى التكاتف وتوحيد الصفوف من الناقلات إلى المطارات والمصنعين والمنتجين والموردين والشركات الناشئة، وبالطبع السياسات، لوضعنا على المسار الصحيح نحو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز