«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة بين الشارقة والبصرة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة البصرة في العراق. وستربط الرحلات المباشرة بين الشارقة والبصرة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً. وتعد مدينة البصرة الوجهة الرابعة للشركة في العراق، وذلك إلى جانب كل من بغداد والنجف وأربيل.

وبمجرد وصول طائرة العربية للطيران إلى مطار البصرة الدولي، تم استقبال الرحلة بخرطوم المياه التقليدية، وتلا ذلك مراسم حفل استقبال بحضور ممثلين عن العربية للطيران ومطار البصرة الدولي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يمثل استئناف رحلات «العربية للطيران» المباشرة إلى البصرة محطة مهمة في إطار التزامنا بتوفير خيارات سفر بأسعار معقولة في المنطقة. وتوفر الخدمة الجديدة لعملائنا فرصة السفر المباشر بين المدينتين والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي نقدمها، فضلاً عن المساهمة في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة والبصرة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً يبلغ 74 من طائرات الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة. وعلاوة على ذلك، تقدم «العربية للطيران» «Air Rewards» وهو برنامج ولاء مبتكر يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

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