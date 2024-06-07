طيران الإمارات تنضم إلى المبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران aireg

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن انضمامها إلى المبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران (aireg)، لتصبح بذلك أول ناقلة جوية دولية تنضم إلى هذه المبادرة. وتم توقيع الاتفاقية على هامش معرض برلين الدولي للطيران "أي إل إيه 2024"، في خطوة تجسّد التزام طيران الإمارات تجاه تعزيز استدامة عملياتها وتطوير وقود الطيران المستدام (ساف).

وبموجب هذا العضوية، ستسهم الناقلة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام (ساف) محلياً في ألمانيا، استكمالاً للعديد من المبادرات الأخرى ذات الصلة بوقود الطيران المستدام التي أطلقتها طيران الإمارات في الأشهر القليلة الماضية.

وقع الاتفاقية، فولكر غرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا، وسيغفريد كنشت، رئيس المجلس التنفيذي للمبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران، بحضور الدكتورة آنا كريستمان، منسقة الحكومة الفيدرالية لسياسة الفضاء الجوي الألمانية.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن سعداء بعضوية المبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران، والمساهمة في دعم جهود ألمانيا لبناء قدراتها لتصبح مركزاً لإنتاج وقود الطيران المستدام. تتطلب صناعتنا كميات كبيرة من وقود الطيران المستدام وبتكلفة مجدية تجارياً، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لإنتاج المزيد، فتعزيز تقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام وزيادتها تتطلب مزيداً من الشراكات والدعم من جانب العديد من الجهات المعنية، ولدينا ثقة في قدرة المبادرة الألمانية على قيادة هذه الجهود".

وقال سيغفريد كنشت: "نرحب بانضمام طيران الإمارات إلى عضوية المبادرة، باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران العالمية، ويتطلع مجلس المبادرة إلى هذه الشراكة المثمرة وتعزيز التعاون بين الطرفين. إن تحقيق الأهداف يحتاج إلى التكاتف وتوحيد الصفوف من الناقلات إلى المطارات والمصنعين والمنتجين والموردين والشركات الناشئة، وبالطبع السياسات، لوضعنا على المسار الصحيح نحو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050".

الجدير بالذكر أن ألمانيا تعد أحد أهم أسواق طيران الإمارات، وبدأت الناقلة خدمة السوق الألمانية منذ العام 1987.

وتلتزم المبادرة الألمانية للطاقة المتجددة في الطيران (aireg) بزيادة إنتاج واستخدام وقود الطيران المتجدد في ألمانيا، وتشغّل طيران الإمارات حالياً رحلات بوقود مستدام من أمستردام ولندن هيثرو وباريس وليون وأوسلو وسنغافورة.

وفي العام الماضي، تعاونت الناقلة مع شركة شل أفيشن لدمج وقود الطيران المستدام في أنظمة التزويد بالوقود في مطار دبي للمرة الأولى على الإطلاق، وخصصت وقود الطيران المستدام لعدد من الرحلات الجوية.

وتعود طيران الإمارات، أكبر مشغّل لطائرات الإيرباص A380 في العالم، إلى معرض برلين الدولي للطيران "آي إل إيه 2024" للمرة السابعة على التوالي، وتعرض طائرتها الإيرباص A380 بشكل ثابت طوال الأيام الخمسة للمعرض، مؤكدة التزامها طويل الأمد تجاه معرض الطيران الرائد في أوروبا.

وسيتم تشغيل الرحلة من برلين إلى دبي يوم الاثنين بمزيج وقود يحتوي على وقود طيران مستدام، ما يعزز مساهمة الناقلة في الحد من انبعاثات الكربون خلال مشاركتها كعارض في معرض برلين الدولي للطيران.

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