«مينزيز للطيران» تشتري 50.1 % من «جراوندفورس» البرتغالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مينزيز للطيران»، إحدى شركات «أجيليتي جلوبال»، عن توسعها في جنوب قارة أوروبا بإتمامها صفقة استحواذ ناجحة على حصة تبلغ 50.1 % في شركة «جراوندفورس» البرتغالية لخدمات الطيران.

وتدير شركة «جراوندفورس» أكثر من 100 ألف رحلة طيران سنوياً في خمسة من أكثر المطارات ازدحاماً في البرتغال، حيث توفر الخدمات الأرضية وخدمات الشحن الجوي للعديد من شركات الطيران العالمية الرائدة.

ومن المقرر أن تغير شركة «جراوندفورس» البرتغالية علامتها التجارية إلى شركة «مينزيز للطيران»، لتصبح جزءاً من أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم، والتي تضم 50 ألف موظف وتنتشر عملياتها فيما يزيد على 290 موقعاً في أكثر من 65 دولة موزعة على القارات الست.

وأعربت شركة «مينزيز للطيران» عن ترحيبها بانضمام أكثر من 4000 موظف إلى فريق عملها، وهم يعملون في خمسة مطارات في البرتغال وهي: مطار لشبونة، ومطار بورتو، ومطار فارو، ومطاري كريستيانو رونالدو الدولي وبورتو سانتو في ماديرا. وفي خطوة استراتيجية للتأكيد على تفانيها في رفع المعايير وتعزيز الكفاءة وضمان النمو المستدام، وبالمشاركة مع طيران «TAP»، سوف تستثمر «مينزيز للطيران» في التكنولوجيا الحديثة، كما أنها ستدعم بناء قدرات الموظفين وتطويرها تأكيداً على خطتها الرامية إلى تعزيز وجودها في جنوب القارة الأوروبية.

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