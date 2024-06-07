أحمد بن سعيد: دور كبير للتكنولوجيا والابتكار في صناعة الطيران

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا والابتكار في صناعة الطيران. جاء ذلك بمناسبة افتتاح سموه فعاليات النسخة الثانية من «فرصة تِك»، منصة الابتكار والحدث السنوي الذي تنظمه «مجموعة الإمارات»، بحضور معالي سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب.

وقال سموه: «يضفي وجود التكنولوجيا والابتكار تأثيراً تحويلياً على صناعتنا وحياتنا كل يوم، ومن هذا المنطلق، جاءت أهمية منصة «فرصة تك»، والتي تتماشى أهدافها مع رؤية «مجموعة الإمارات»، والدور الذي نضطلع به في الصناعة، وشكلت النسخة الأولى من الحدث العام الماضي، فرصة رائعة للتعليم والتواصل لموظفي المجموعة والمعنيين».

وأضاف سموه: «ينصب تركيز «فرصة تك» على عرض الابتكارات على أرض الواقع وتطبيقاتها، حيث تحتاج صناعتنا إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الجهات المعنية الرئيسة، من الهيئات الحكومية وشركاء التكنولوجيا، إلى الشركات الناشئة وعمالقة الصناعة من مختلف المجالات. وتجمع المنصة التقنيات والأفكار والمفاهيم المختلفة معاً، لتقديم حلول جديدة ومبادرات فريدة».

تعاون

ويقام حدث «فرصة تك» في المقر الرئيس لـ «مجموعة الإمارات»، ويجمع بين حاضنتي «انطلاق» و«أفييشن إكس لاب»، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء رئيسين في مجال التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة، ولاعبين رئيسين في الصناعة، لعرض مستقبل الطيران من خلال ريادة الأعمال والابتكار، من خلال خلق فرص جديدة، وتعزيز التعاون، وتشجيع ودعم الحاضنات، ودفع الأفكار المحفزة على الابتكار.

وألقى معالي الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب، وأول عربي يقوم بالسير في الفضاء، كلمة تمحورت حول أهمية الشباب في الابتكار. وأعقب ذلك حلقات نقاشية حول عالم المشاريع المؤسسية، والروبوتات البشرية والطيران، وتصادم الذكاء الاصطناعي مع التقنيات الأخرى، ودور دبي في تشكيل المستقبل.

وشارك في النقاشات كبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الفكر من مؤسسة دبي للمستقبل، وشركة «ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«بلوك جيميني»، و«بورد ووك روبوتيكس»، والعديد من الجامعات المرموقة، حيث شاركوا الحضور رؤيتهم ووجهات نظرهم، والتحديات التي يواجهونها، وتناولت القيادة العليا لـ «مجموعة الإمارات»، كيفية تشكيل الابتكار لصناعة السفر.

وعلى هامش الحدث، أعلنت «مجموعة الإمارات» عن اتفاقية مع «أونكس» من «جيه بي مورغان»، وحدة أعمال «بلوك تشين» في الشركة والمنظمة الأولى التي تندرج ضمن مركز تطوير «بلوك تشين»، الذي أطلقته المجموعة مؤخراً. وسيركز التعاون على البحث والتطوير والتعليم، وتطبيق تقنيات «بلوك تشين». وسيوفر هذا التعاون للمجموعة حلولاً تمويلية متطورة، مصممة خصيصاً لصناعة الطيران، ما يعزز عملياتها المالية وتجارب العملاء. وينطوي مركز تطوير البلوك تشين التابع للمجموعة على أربع ركائز أساسية، هي التعاون والدعم، والبحث والتطوير، والتعليم والتدريب، والابتكار.

شركاء

وأبهر شركاء «مجموعة الإمارات»، الزوار خلال النسخة الثانية للحدث، بمزيج انتقائي وجذاب من الابتكار والتكنولوجيا. وتنوعت العروض بين أنشطة تركز على الذكاء الاصطناعي من «AWS»، والطائرة بدون طيار من &e، وGen AI Avatar من مايكروسوفت، والعربة الذكية من إيرباص.

وعرض مسؤولو الشركة الناشئة تحت مظلة كل من حاضنة «انطلاق» و«أفييشن إكس لاب»، ابتكاراتهم، وتبادلوا رؤاهم وأفكارهم حول الإنجاز الكبير التالي في السفر. كما عرضت بعض الشركات الناشئة أفكارها أمام الحضور من كبار الشخصيات والمستثمرين وصناعة التكنولوجيا.

وتسهم «فرصة تك» أيضاً في إلهام الشباب، وزيادة وعيهم من خلال حضور طلاب الجامعات والمدارس الثانوية للحدث، ومُنح الطلاب مجموعة من الجوائز عن مشاركتهم في التحدي الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، حول كيفية استخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء لدعم مناولي الأمتعة في مطار دبي.

وأنشأت «مجموعة الإمارات» حاضنة «انطلاق» للشركات الناشئة، وبرنامج تسريع العمل بالتعاون مع «أماديوس» و«مايكروسوفت» و«أكسنتشر» ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وصُمّم البرنامج لتحديد ودعم الشركات الناشئة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وتوفير الإرشاد والموارد وفرص التمويل لمساعدتها على النمو والنجاح. وتساعد الحاضنة في دفع الابتكار في هذه القطاعات، وتسهم في تنمية وتطوير بيئة أوسع للشركات الناشئة في الإمارات وخارجها. وقد رعت انطلاق ودعمت عدداً من الشركات الناشئة التي واصلت تحقيق نمو ونجاح كبيرين.

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