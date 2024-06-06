«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لـ «دبي لصناعة الطيران»

المصدر: دبي - مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمؤسسة دبي لصناعات الطيران من «BBB-» إلى «BBB». كما رفعت تصنيف الديون غير المضمونة للشركة وبرنامج صكوك وتصنيفات الديون من «BBB-» إلى «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة.

دعم

وقالت الوكالة إن هذه الترقية تعكس الدعم من مؤسسة دبي لصناعات الطيران في ضوء الملكية الكاملة للمؤسسة لشركة دبي لصناعات الطيران وارتباطها بسمعتها ودورها في قطاع الطيران ذي الأهمية الاستراتيجية في دبي ودولة الإمارات.

وأكدت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس امتيازها كواحدة من أكبر مؤجري الطائرات على مستوى العالم، وملف أسطولها السليم، والتنويع السليم للمستأجرين، والضوابط القوية للمخاطر، والرافعة المالية المحتواة، والسيولة السليمة، وملف التمويل غير المضمون إلى حد كبير. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف أخذ في الاعتبار الفوائد الإضافية من شركة الصيانة والإصلاح والتجديد المتنامية التابعة لشركة دبي لصناعات الطيران وقسم خدمات المستثمرين في الطائرات التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، والذي أدار في نهاية الربع الأول من 2024 ما مجموعه 109 طائرات.

وذكرت وكالة «فيتش» أنه في نهاية الربع الأول من عام 2024، بلغ إجمالي أسطول دبي لصناعات الطيران المملوك والمدار والملتزم 489 طائر.

وأكدت الوكالة أن جودة أصول شركة دبي لصناعات الطيران تعد قوية. وتوقعت الوكالة أن تظل مقاييس جودة الأصول سليمة على المدى المتوسط، حيث إن جودة أسطول الشركة أفضل بالمقارنة مع الشركات الأخرى.

وأشارت الوكالة إلى الربحية القوية للشركة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري مع تعافي قطاع الطيران العالمي.

وكانت «دبي لصناعات الطيران» قد أعلنت ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 9% إلى 343.6 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من 2023.وأعلنت الشركة كذلك أن أرباحها قبل الضرائب بلغت 69.7 مليون دولار مقارنة بـ73.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي. وأفادت الشركة بأن عدد الطائرات المستحوذ عليها بلغ 5 إحداها مملوكة و4 طائرات مدارة، فيما بلغ عدد الطائرات المباعة 6 منها 5 طائرات مملوكة وواحدة مدارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز