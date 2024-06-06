شراكة تاريخية بين «الاتحاد للطيران» وخطوط شرق الصين الجوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد للطيران» وخطوط شرق الصين الجوية توقيع تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. وتمثل هذه الخطوة التاريخية، والتي تمت ضمن مراسم توقيع في المقر الرئيسي للاتحاد للطيران في أبوظبي، أول تعاون تجاري مشترك بين ناقلة من الشرق الأوسط وشركة طيران صينية.

وستسهم هذه الشراكة بين الناقلتين في تعزيز نمو مسارات الرحلات بين الإمارات والصين، ما سيؤدي إلى بناء شبكة وجهات أوسع. وتعكس هذه الشراكة الالتزام في تقديم خيارات سفر أكثر وتجارب سفر سلسة للمسافرين بين المدن الصينية الكبرى مثل شنغهاي، وبكين وشيآن وكونمينغ ومحطات رئيسية في الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعتزم «الاتحاد للطيران» وخطوط شرق الصين الجوية بدء تنفيذ هذه الشراكة في أوائل 2025، وذلك رهناً بحصولهما على الموافقات التنظيمية اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشركتان على تبادل الاستفادة من برامج الولاء الحالية في الربع الأخير من 2024، مما سيسمح للمسافرين من اكتساب وإنفاق نقاطهم بكل سهولة عند السفر مع إحدى الناقلتين.

وأشاد محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الاتحاد للطيران» بالشراكة باعتبارها إنجازاً تاريخياً في مسيرة نجاحات الشركة، قائلاً: تأتي هذه الشراكة تعبيراً عن الالتزام بتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية العميقة بين الإمارات والصين. كما نتطلع إلى استقبال عددٍ أكبر من السياح الصينيين للتعرف على الموروث الثقافي الغني للدولة، إلى جانب زيارة وجهاتها السياحية الفريدة.

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