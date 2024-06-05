فعاليات ترفيهية في «اكتشف كيرلا» بالشارقة بعد غدٍ

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق بعد غدٍ في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السادسة من المعرض الهندي التجاري الثقافي «اكتشف كيرلا»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه جريدة «جلف مادهيامام»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر حتى 9 يونيو الجاري. ويعد معرض «اكتشف كيرلا» الذي سيشهد عقد مؤتمرات وملتقيات تجارية عدة لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات والهند، منصة للتعريف والترويج لمناحٍ مختلفة من الواقع الاقتصادي والثقافي لجمهورية الهند عموماً وولاية «كيرلا» على وجه الخصوص، حيث يحظى في نسخته السادسة بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز