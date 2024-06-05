«إياتا»: مطار آل مكتوم يواكب النمو المستقبلي لحركة الطيران في الإمارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مطار آل مكتوم الدولي الذي أعلنت عنه دبي مؤخراً يتواكب مع النمو المستقبلي لحركة الطيران في الإمارات ويعكس التفكير المستقبلي للقيادة في دبي.

وقال العوضي خلال لقاء مع الصحفيين أمس على هامش الدورة 80 للاجتماع العمومي السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» والقمة العالمية للنقل الجوي، إن افتتاح مطار آل مكتوم سيساهم في زيادة حركة الطيران عبر المنطقة.

وأضاف أن شركات الطيران لديها الاستعداد الكامل لاستخدام وقود طيران مستدام على الرغم من ارتفاع تكلفته حالياً، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفر هذا الوقود بكميات كافية، لذلك على الشركات المعنية والحكومات زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي.

وأضاف أنه في حال زاد إنتاج الوقود المستدام، فإن مما لا شك فيه أن الأسعار ستتراجع وستصل إلى مستويات تتناسب مع شركات الطيران. وأوضح العوضي أن معظم المطارات الحديثة في المنطقة تستخدم التقنيات الجديدة لزيادة انسيابية حركة المسافرين، ما يساهم في التخفيف من الازدحام ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات.

وقال إن عدد المسافرين جواً في الشرق الأوسط خلال الأعوام العشرين المقبلة، سيرتفع ليصل إلى 530 مليون مسافر في 2043، بزيادة سنوية قدرها 3.9%، وبزيادة 0.1% عن المعدل المتوقع عالمياً، مشيراً إلى أن قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط يستفيد من قوة اقتصادات المنطقة ومراكزها العالمية. وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط من 3.1 مليارات دولار العام الماضي إلى 3.8 مليارات دولار خلال العام الجاري، وأن يصل صافي الأرباح على مستوى جميع مناطق العالم إلى 30.5 مليار دولار في عام 2024.

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